19.06.2019 17:00 357

Сбербанк запустил пилотный проект по отправке и приему посылок, пока данная опция доступна в трех московских отделениях, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Отправить посылку можно из отделений на Марксисткой и Старокачаловской улицах, а также на Петровском бульваре, уточняет vc.ru. «Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота». — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка

Забрать посылку можно будет в пунктах самовывоза и постаматах по всей России.

Партнерами логистического проекта выступает платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратором проекта стал Сергей Малышев, гендиректор компании «Сбер Логистика», рассказали РББК в пресс-службе Сбербанка. Малышев был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor. Позже сообщение на сайте Shiptor было удалено, но в Сбербанке РБК подтвердили запуск проекта.

В конце мая первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что банк намерен «тестировать тему», связанную с логистическими сервисами, в том числе для физических лиц. «Мы стремимся быть, скорее, цифровой компанией, но часто есть ситуации, где мы не можем не быть в физическом мире», — сказал он на конференции Startup Village-2019 (цитата по ТАСС).

Константин НАГАЕВ