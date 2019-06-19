19.06.2019 20:25 307

Генеральный директор Региональной лизинговой компании РТ Равиль Сиразеев в интервью ИА «Татар-информ» рассказал о бизнес-трендах в республике, льготах для предпринимателей и раскрыл секрет 100-процентной возвратности своей компании.

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Равиль Раидович, у татарстанских бизнесменов есть возможность не покупать дорогостоящее оборудование, а взять его в лизинги платить за использование. Расскажите о программе льготного лизинга подробнее?

– Да, у татарстанских предпринимателей действительно есть такая возможность. Причем в России всего четыре региональные лизинговые компании. Наша Региональная лизинговая компания Республики Татарстан была создана одной из первых в России, в 2017 году, и является подведомственной Министерству экономики Татарстана.

Главная наша миссия – дать малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям доступ к льготному лизингу, который априори более выгоден, чем кредиты. Это открывает больше возможностей для предпринимателей с меньшим риском для них. Мы выполняем, с точки зрения предпринимательства, социальную функцию. Помимо этого, содействуем модернизации производства в России и Татарстане.

Кто и на каких условиях может взять оборудование в лизинг?

– Портрет нашего клиента – малое предприятие или индивидуальный предприниматель. У нас самые льготные условия: 6% под отечественное оборудование и 8% – под зарубежное. Если оперировать словами лизинговых компаний, то речь идет о 3% удорожания в год под отечественное оборудование и 4% удорожания под зарубежное, то есть это такое, я бы сказал, феноменальное предложение.

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Какое оборудование чаще всего берут бизнесмены?

– Из всех программных продуктов первое место занимает производственное оборудование – почти 72% – для химических, сельскохозяйственных, промышленных производств. У нас в портфеле достаточно много производственных компаний из Казани, Набережных Челнов. Этот тренд есть и по России.

Можете назвать наиболее перспективные направления для бизнеса?

– В Татарстане очень активно развивается нефтехимия, нефтехимическая переработка. Мы занимаем большую часть рынка в России. В тренде – производство из пластика.

Предприниматели – очень прагматичные люди, поэтому берут в лизинг классические производственные мощности: термопластаппараты, фрезерные станки с ЧПУ, горизонтальные обрабатывающие токарные центры, станки по резке металла.

А необычное оборудование брали?

– Брали оборудование для производства французских пирожных — макарун. Это стопроцентно автоматическое оборудование с полностью замкнутым циклом и своей спецификой, и визуально производство красиво смотрится.

Но есть и относительно нестандартный бизнес, требующий специального оборудования. Например, оборудование для выращивания мальков осетра, оборудование для производства картофельных чипсов, производственная линия для изготовления роботов, оборудование для упаковки лекарственных препаратов.

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Где закупаете оборудование?

– У нас есть много оборудования, которое мы покупаем за рубежом. Около 18% приходит из Германии, это обусловлено качеством оборудования.

Китай изменил мнение о себе, он производит качественное оборудование, которое всегда на ранг дешевле.Около 16% оборудования закупается в Китае. Около 9% оборудования – из Франции.

А отечественные машины?

– Доля отечественного оборудования составляет 30%. Это хороший показатель. Мы связываем это также с тем льготным трехпроцентным удорожанием, которое мы предоставляем на отечественное оборудование.

На какую максимальную сумму можно получить оборудование?

– Нижний потолок – 2,5 млн рублей по микролизингу, но зачастую это 5 млн рублей. Производство, покупка оборудования начинаются от 5 млн рублей.

Верхний потолок – 200 млн рублей. Это самая большая сумма, которую лизинговая компания может выдать компании или группе компаний.

СОВЕТ БИЗНЕСМЕНАМ: НАЧНИТЕ С ПЕРЕПРОДАЖ

С чего лучше начать свой бизнес?

– Я бы порекомендовал посмотреть тенденции спроса на продукцию, проанализировать рынок, понять, насколько востребована ниша.

Можно начать с продажи или перепродажи товара, чтобы нарастить свою клиентскую базу и понять эффективность и маржинальность. Если этот уровень пройден и есть понимание востребован ли товар, через год можно начать рассматривать вопросы производства. Сначала – малого, собирать не полный, а частичный прототип. Это должно быть пошагово, производство не требует спешки.

У начинающих бизнесменов есть шанс на льготный лизинг?

– Мы не поддерживаем стартапы, работаем только с компаниями, которые существуют на рынке более 12 месяцев. Важно, что такие компании имеют опыт ведения бизнеса, а льгота дает возможность быстрее финансово развиваться и эффективнее платить налоги.

Раньше предприниматели могли получить безвозвратный лизинг по программе «Лизинг-грант», но сейчас доступен только льготный лизинг. Как оцениваете эти изменения?

– Программа «Лизинг-грант» была интересной. Это одна из первых программ с большой историей существования. Но возможность взять льготный лизинг, отвечать своими деньгами за развитие бизнес-проекта даст больший импульс для развития своего бизнеса, чем безвозвратная субсидия от государства. Бизнес не должен жить от субсидии к субсидии. Бизнесмен в первую очередь должен рассчитывать на себя, а мы должны только поддержать его.

Мы даем возможность воспользоваться поддержкой, и, может быть, на 5 лет быстрее реализовать свои планы, быстрее развить свою компанию. Институт льготного лизинга, на мой взгляд, эффективнее безвозвратных субсидий.

ВОЗВРАТНОСТЬ ТАТАРСТАНСКОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ – 100%

Какой портфель лизинговых сделок у Региональной лизинговой компании РТ?

– Если говорить о всем портфеле, то на данный момент он составляет 1 млрд 870 млн рублей. Это с 2017 года по нынешнюю дату. Что касается вопросов всего бюджета, я бы здесь не стал ставить какие-то ограничения. У нас есть уже зарезервированная денежная сумма на крупные проекты. Есть возможность эти суммы выдавать дальше, прямых ограничений нет.

С начала текущего года на какую сумму одобрили сделки?

– Мы говорим о сумме около 400 млн рублей.

Какая возвратность?

– На данный момент у нас 100% возвратность. Проблем с этим нет. Мы активно ведем работу с предпринимательским сообществом. Все компании платят все вовремя. Невозвратности нет.

Как удалось достичь 100% возвратности?

– Это работа всех служб, нашей команды. Мы правильно работаем с предпринимателями. Помогаем им с выбором правильного оборудования. К тому же берем на себя много задач, которые не делают другие лизинговые компании: общаемся с производителями, проводим анализ оборудования. Это один из важных аспектов, почему все бизнес-проекты, представленные, заявленные нами – рабочие и приносят прибыль. И потому возвратность у нас стопроцентная.

МИКРО- И КОММЕРЧЕСКИЙ ЛИЗИНГ: БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТАТАРСТАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Какие еще программы поддержки республиканских предпринимателей работают?

– У нас в этом году появилась новая программа поддержки — микролизинг для микрокомпаний, оборудование на сумму от 2,5 млн рублей. Кроме того, в этом году стали развивать программу коммерческого лизинга. Ставка по этой программе от 13,5 %, достаточно конкурентная, рыночная. По программе можно получить в лизинг спецтехнику, здания, сооружения – все то, что нельзя получить по льготному лизингу.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

Как обратиться в Региональную лизинговую компанию Татарстана?

– За консультацией можно обратиться к специалистам Дома Предпринимателя по адресу ул. Петербургская д. 28. Мы индивидуально работаем с каждым клиентом. Также есть диспетчерская служба, которая квалифицированно ответит на вопросы по телефону.

Кроме того, работает Интернет-ресурс, где размещены телефоны, адреса, список необходимых документов, калькуляция цен. Каждый может заранее изучить информацию и с комплексом вопросов обратиться к нам.

Можно получить оборудование в лизинг онлайн?

– Через Интернет можно подать предварительную заявку, но окончательное решение принимается после того, как предприниматель представит пакет документов – коммерческое предложение, анкету. В любом случае документы придется прислать по электронной почте или представить очно, чтобы получить окончательный ответ.

Как держите связь с заказчиком?

– Очень тесно. У нас есть клиентские менеджеры, которые напрямую работают с исполнителем на предприятии, с поставщиком оборудования. Работа выстраивается как напрямую, так и в трехстороннем диалоге. Мы в этом достаточно гибки. Мы даже консультируем предпринимателей в части финансовых вопросов, даем рекомендации, делимся опытом.

По каким критериям вы отбираете получателей лизинга?

– Наш основной контингент – малый бизнес или индивидуальные предприниматели. Основные критерии для них: финансовый оборот не должен превышать 800 млн рублей, среднесписочная численность работников должна быть до 100 человек, компания должна существовать более 12 месяцев.

Бизнесменов проверяет служба безопасности Региональной лизинговой компании РТ, проводится анализ платежеспособности и прочее.

Сколько времени требуется на рассмотрение заявки?

– В среднем на рассмотрение уходит около месяца, с момента подачи заявки и до ее положительного решения. За последние годы компания оптимизировала требования к предпринимателям – уменьшилось количество документов, время рассмотрения заявок – мы сделали все, чтобы оптимально сократить срок. Кроме того, у нас есть условия, компенсирующие сроки, например,предприниматель начинает платить текущие платежи только с момента поставки самого оборудования, когда акты приемки-передачи подписаны. Кроме того, мы даем предпринимателю месяц, чтобы провести инжиниринг, пуско-наладочные работы, выпустить первую партию продукции. Таких условий ни одна лизинговая компания не предоставляет – это очень важно.

«РАБОТАЕМ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ»

Сколько процентов заявок одобрили из Татарстана и России? Ведется статистика?

– Статистика сложилась очень интересная. C точки зрения денежной массы, направленной на финансирование сделок, на Татарстан приходится 75% сделок, 25% – на другие регионы Российской Федерации.

Почему региональная компания Татарстана работает на всю Россию?

– Всего в России существует 4 региональные компании – в Республике Татарстан, в Башкортостане, в Ярославле и Якутии.

И все они являются акционерными обществами со стопроцентным госучастием. На ведение нашей деятельности выделяются средства из федерального бюджета, что и определяет более широкие территориальные границы нашей деятельности.



Диана АВАКЯН