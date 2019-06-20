20.06.2019 08:00 248

Федеральная резервная система (ФРС) США не стала менять базовую ставку, но фактически убедила рынок в ее снижении в ближайшие несколько месяцев. Такой расклад должен вернуть интерес к рисковым активам, включая российскую валюту.

Федрезерв осторожно, но все же подал рынкам сигнал о своей готовности к снижению ставки в перспективе ближайших месяцев в случае ухудшения экономических прогнозов и снижения ожиданий по инфляции, указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По результатам прошедшего в среду заседания ФРС эксперт видит умеренный потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, а также к дискретному ослаблению доллара на валютном рынке, что может оказать соответствующую поддержку всей группе рисковых активов, в том числе нефти и рублю.

На этом фоне российская валюта может закрепиться ниже отметки 64 рублей за доллар, а курс рубля в паре с евро — ослабеть, допускают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Вместе с тем, по мнению Покатовича, на саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе США и Китай могут снизить уровень взаимной жесткости. И по итогам встречи лидеров двух стран вернуться к торговым переговорам. Это должно придать дополнительный импульс к покупкам активов развивающихся рынков, считает он.

До конца недели прогнозным диапазоном курса можно считать 63,5-65 рублей за доллар, говорит Покатович.

Роман МАРКЕЛОВ

