20.06.2019 08:10 202

Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет. Пользователи в I квартале 2019 года скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее, –– чуть более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, как за весь 2016 год, следует из статистики Минкомсвязи, с которой ознакомились «Известия». Впервые по итогам января–марта трафик в годичном исчислении увеличился более чем на 1 млрд Гб. Эксперты связывают бум мобильного интернета в России с расширением базы пользователей смартфонов, а также с увеличением их интереса к видео и играм.

Мессенджеры против телефонии

В I квартале 2019 года мобильный интернет-трафик вырос в 1,5 раза — на 1,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это рекордный рост в абсолютных показателях в годичном исчислении. Ранее он измерялся сотнями миллионов. Об этом свидетельствуют данные Минкомсвязи, с которыми ознакомились «Известия».

По темпам роста мобильный интернет значительно опережает фиксированный, сказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Как следует из материалов Минкомсвязи, за год трафик проводных провайдеров вырос всего на 14,5%, но его потребление российскими абонентами пока значительно больше –– в I квартале этого года оно составило 11,1 млрд Гб (мобильного — 3,3 млрд Гб).

При этом динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь, следует из материалов министерства. За год продолжительность общения по мобильным телефонам в России (имеется в виду традиционное коммутируемое соединение, без учета сервисов вроде WhatsApp или Skype) сократилась почти на 3% –– в январе–марте этого года россияне проговорили 108,5 млрд минут.

Между ростом потребления мобильного интернета и снижением голосового трафика есть связь, указывает Константин Анкилов. С одной стороны, абоненты сейчас говорят столько, сколько могут, предпосылок для роста продолжительности переговоров нет, рассуждает он. С другой — всё больше голосовых звонков перетекает в мобильные приложения, объясняет эксперт. Кроме того, меняется и сам профиль общения: люди всё чаще пишут друг другу в мессенджерах, вместо того чтобы звонить, добавляет он.

Но тон на рынке мобильного интернета задают все-таки не мессенджеры, считает Константин Анкилов. На рост трафика напрямую влияют невысокие цены –– как на доступ в Сеть, так и на звонки, подчеркивает он. В России тарифы сейчас одни из самых низких в мире, говорили ранее участники рынка и аналитики. Это результат жесткой конкуренции между операторами, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Именно из-за высокого уровня соперничества сотовые компании, к примеру, в прошлом году вернули в сетки безлимитные тарифы на интернет, хотя ранее называли их вредной для рынка практикой, ведущей к снижению доходов, напоминает он. Росту популярности мобильного интернета способствует также увеличение интереса граждан к видеоконтенту и играм, полагает эксперт.

В 2018 году потребление интернет-трафика у абонентов Tele2 увеличилось вдвое, при этом усредненный трафик на пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году, сказала «Известиям» представитель оператора Ольга Галушина. По ее мнению, такой динамике прежде всего способствуют расширение покрытия 4G-сетей и улучшение качества услуг связи.

Триумф смартфона

Росту спроса на мобильный интернет способствует расширение количества подключенных к сотовым сетям смартфонов, считает Константин Анкилов. По его словам, их проникновение уже превышает 60%. Чем больше смартфонов, тем больше используется мобильный интернет.

Проникновение смартфонов в сети МТС в I квартале 2019 года достигло 71,3% (рост по сравнению с тем же периодом годом ранее на 5,3 п.п.), следует из отчетности компании. 59,8% сотовых абонентов оператора пользовались мобильным интернетом (рост на 5,8 п.п.).

Константин Анкилов, а также аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отмечают, что росту дата-трафика также способствует мобильное видео. Использовать больше гигабайтов пользователей стимулируют онлайн-кинотеатры и другие видеосервисы, сказал Максим Савватин.

Мобильный интернет-трафик растет внушительными темпами: по итогам I квартала 2019 года дата-потребление на клиента «Вымпелкома» («Билайна») увеличилось почти на 50%, подтвердила его представитель Анна Айбашева. Этому способствуют пакетные и безлимитные тарифы, доступные по цене смартфоны и растущая популярность потребления видео на мобильных устройствах. Также появляются новые продукты, связанные с интернетом вещей, отметила она. Но чтобы обеспечить качественный доступ абонентов при таком росте, необходимо модернизировать сети и использовать новые частотные диапазоны –– не только для технологии 5G в будущем, но и для LTE.

По итогам I квартала 2019 года пользователи «Мегафона» в среднем скачивали свыше 10 Гб в месяц (или на 27,6% больше, чем годом ранее), не считая трафика на видеосервис «Мегафон ТВ», сказал «Известиям» представитель компании Юрий Нехайчук. По его словам, абоненты всё активнее используют интернет-сервисы: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в Сети.

Увеличению мобильного трафика способствуют его «утяжеление» в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей, облачных сервисов и так далее, считает представитель МТС Алексей Меркутов. Трафик, например, в Москве увеличится как минимум в четыре раза к 2025 году и будет ежегодно расти в разы в сети 5G, прогнозирует он. Чтобы все актуальные сервисы были доступны пользователям в полном объеме, в ближайшие годы будет необходима полноформатная сеть пятого поколения, резюмирует он.

Валерий КОДАЧИГОВ

