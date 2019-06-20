20.06.2019 09:10 357

Минфин США внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Организация попала в санкционные списки, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, несоответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

«Минфин США продолжает усиливать существующие санкции против индивидуальных лиц и компаний России и других стран, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей», — говорится в заявлении министерства.

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая находится в санкционных списках Вашингтона.

«Мы не можем предположить, по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список и воздержимся от комментариев до выяснения обстоятельств. Надеемся, что данное недоразумение будет урегулировано в ближайшее время», — сообщил РБК представитель «Русского финансового общества».

На сайте организации указано, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей, также проводит валютные и конверсионные операции.Небанковская кредитная организация зарегистрирована ЦБ в ноябре 2002 года. Как ранее писал РБК, компания является расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский WeChat.

В августе 2018 года США внесли в санкционный список российский банк «Агросоюз». Помимо него под ограничения попали Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. из китайского Даньдуна и Korea Ungum Corporation из Пхеньяна. Вашингтон обвинил организации в проведении операций с северокорейским Внешторгбанком. Также Минфин США ввел индивидуальные санкции против Йонга Вона — гражданина КНДР, который, по данным ведомства, живет в Москве и является представителем Внешторгбанка КНДР.

Константин ТКАЧЕНКО, Евгения ЧЕРНЫШОВА