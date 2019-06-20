20.06.2019 09:20 218

Многие застройщики уже анонсировали пересмотр цен на квартиры с 1 июля. С этого дня строительные компании должны будут хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах . Застройщикам придется финансировать проекты за счет кредитов.

Минстрой ранее заявлял, что ставки по таким кредитам в среднем должны составить 5-7 процентов. Однако компании рассчитывают на 12-15 процентов годовых. Соответственно именно на столько подорожает жилье.

"Ставка 5-7 процентов будет актуальной при условии значительной доли проданного жилья (60-70 процентов). Если же реализованного объема нет, то изначально ставка около 12 процентов годовых. Для подмосковных застройщиков, как более рискованных, ставка еще выше. Именно по этой причине сегодня существует большой риск банкротства многих игроков", — рассказала Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

У других собеседников "РГ" еще более пессимистичный сценарий. В компании ИНКОМ-Недвижимость ожидают, что стоимость квартир в новостройках после перехода на проектное финансирование может вырасти на 15-20 процентов. Причем менее значительное повышение цен (10 процентов) произойдет в том числе в домах, которые будут достраивать по старым правилам, и произойдет это в краткосрочной перспективе. "Дело в том, что многие застройщики выделили дополнительные финансовые ресурсы и технические мощности, чтобы успеть до 1 июля выйти на степень готовности не менее 30 процентов, чтобы работать по-старому", — рассказал "РГ" Валерий Кочетков, заместитель директора департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость.

Особенно повышение цен характерно для элитной застройки, где в некоторых жилищных комплексах цены выросли на 28-30 процентов.

Цены в домах, которые будут достраиваться по старым правилам, вырастут на 10 процентов

"Основное повышение прайса произойдет в июле, затем цены в течение нескольких месяцев будут сохраняться примерно на одном и том же уровне. Вряд ли застройщики продолжат так же резко повышать стоимость, поскольку, вероятно, произойдет снижение спроса, а вместе с тем — и количества сделок", — заключила Мария Литинецкая.

По ее словам, из-за роста цен на новостройки их стоимость максимально приблизится к цене объектов на вторичном рынке. Поэтому уже во второй половине года часть покупателей уйдут на "вторичку" в качестве альтернативы подорожавшим новостройкам.

"Говорить о дальнейшей ценовой динамике можно только в увязке с состоянием предложения и спроса: если продажи будут расти, то подъем цен станет возможен, а если нет, то эта мера будет неэффективной", — подытожил Валерий Кочетков.

Екатерина ЯСАКОВА