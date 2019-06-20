20.06.2019 09:50 235

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это. Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты РФ, включая Административный и Бюджетный кодексы, 20 июня планирует рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

Для того, чтобы штрафовать водителей, считают в кабмине, необходимо использовать систему «free-flow» — свободный поток. Эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее.

Непосредственно создание первой в России системы «СВОБОДНЫЙ ПОТОК» запланировано в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. Но пока что законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, которая постоплатна по своей сути. В кабмине указали, что при разработке изменений в законодательство учитывался имеющийся опыт администрирования платных автомобильных дорог, платных участков автодорог, в том числе опыт администрирования взыскания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Сегодня организация проезда через платные автодороги предусматривает обязательную остановку машины на пункте взимания платы, а строительство и содержание таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа за проезд.

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в Правительстве, добавив, что в качестве такового может быть избран хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку.

«Еще одним примером является состав правонарушения за безбилетный проезд в метро с санкцией в размере 1 тысячи рублей, установленной столичным КоАП», — добавили авторы инициативы.

Собранные суммы штрафов в полном объеме они предлагают зачислять в бюджеты регионов.

Сегодня в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Австрии — 120 евро, а в Швейцарии — 200 швейцарских франков.

В России сегодня плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

В качестве пилотного проекта по введению платы за проезд был выбран реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы М-4 «Дон» — обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 апреля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. Стоимость проезда по нему составляла от 5 рублей для легковых автомобилей до 15 рублей для грузовиков. Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км — к нему был присоединен обход города Задонск.

8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». В документе детально прописана процедура введения платы на дорогах и деятельность их концессионеров. В частности, регламентируется, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства организаций почтовой связи. На концессионера возлагается ответственность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии.

Ожидается, что платной будет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Москве и Московской области, строительство которой началось в 2014 году, а также строящегося северного дублера Кутузовского проспекта. Рассматриваются и другие проекты платных дорог, в частности, новой трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка.

Ксения РЕДИЧКИНА

