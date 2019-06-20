20.06.2019 10:00 270

Сразу семь российских компаний оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях по созданию акционерной стоимости, свидетельствуют данные рейтинга BCG Value Creators, который подготовила консалтинговая компания Boston Consulting Group. В рейтинге BCG компании ранжируются по совокупному доходу акционеров (total shareholder return, TSR). Этот показатель складывается из роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. BCG проанализировала совокупный доход акционеров в 2014-2018 годах и вывела средние значения. Как отмечает BCG, показатель TSR «дает наибольшее представление о создаваемой акционерной стоимости».

Всего консалтинговая компания проанализировала 33 отрасли. В основном российские компании представлены в металлургическом и нефтяном секторах. В металлургической десятке самых доходных для акционеров компаний представлены Evraz Романа Абрамовича и партнеров (3-я строчка, средний TSR за пять лет – 34,8%), ММК Виктора Рашникова (5-е место, 30,3%) и «Северсталь» Алексея Мордашова (10-е место, 18,5%). Также три компании из России представлены в нефтегазовой отрасли: «Татнефть» (2-е место, TSR – 36,6%), «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна (4-я строчка, 27,1%) и «Новатэк» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко (7-е место и 23,5%). Кроме того, в списке отраслевых лидеров присутствует «Алроса» — у нее 4-е место в десятке добывающих компаний с TSR 29,9%.

BCG выбирала компании для рейтинга, основываясь на данных по TSR из базы S&P Capital IQ, в которой 60 000 компаний. При этом не рассматривались акции компаний, которые торгуются на бирже менее пяти полных лет, а также бумаги тех компаний, у которых free-float составляет менее 20%. Таким образом, было проанализировано 2233 компании. Для каждой из 33 отраслей был установлен минимальный порог входа по рыночной капитализации.

В рамках рейтинга BCG также представила еще один список. Из 200 крупнейших компаний по капитализации она выбрала 50, чьи бумаги оказались для акционеров наиболее доходными. В этом списке от России три представителя – «Лукойл» на 10-м месте, «Новатэк» на 20-м и «Сбербанк» на 48-м. При этом в отраслевую десятку по TSR крупнейший российский банк не входит – его показатель составляет лишь 16,2%, а у лидеров банковского списка – от 21,6%.

В отраслевом разрезе самыми доходными за отчетную пятилетку стали компании в сферах здравоохранения (в среднем по сектору TSR 17,1%) и медицинских технологий (15,7%). Недалеко отстала от них «финансовая инфраструктура» (15%). Технологический сектор стал четвертым с показателем совокупной доходности 13,9%. Причем 9 из 10 компаний в технологическом списке – из США, лидер в нем – производитель графических процессоров и систем-на-чипе Nvidia c TSR 54,4%. Эта же компания на первом месте по совокупному доходу акционеров среди самых дорогих компаний (она удерживает лидерство третий год подряд). В топ-5 – китайский производитель потребительских товаров повседневного спроса Kweichow Moutai (TSR – 43,5%), производитель микросхем для устройств связи Broadcom, поставщик видеоконтента Netflix (38,5%) и разработчик программного обеспечения Adobe (30,5%). Всего в первой десятке 7 американских компаний, две китайских и одна российская. Из заметных падений — Facebook, который в прошлом году был 5-м, а сейчас только 33-й с TSR 19,1%. Как отмечает BCG, это связано прежде всего со снижением котировок акций социальной сети в конце 2018 года.

«В целом рейтинг подтверждает тот факт, что сегодня мы продолжаем наблюдать бурное развитие технологического сектора, сектора медицины, а также медиа и телекоммуникаций», — отметил партнер и управляющий директор BCG Кирилл Туишев.

Отрасли, в которых российские компании на хороших позициях, в целом по TSR среди аутсайдеров – добывающая, металлургическая и нефтегазовая сферы занимают места с 31 по 33 из 33 возможных с отраслевыми показателями TSR 3,1%, 2,4% и 1,2% соответственно.