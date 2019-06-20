20.06.2019 10:10 265

Государственный институт развития «Дом.РФ» (до марта 2018-го — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) арендовал два этажа в бизнес-центре «Арбат, 1», рассказали РБК в трех брокерских компаниях на рынке недвижимости. Два собеседника уточняют, что госкомпания арендовала 8,2 тыс. кв. м — это все свободные площади в бизнес-центре, остальные в прошлом году арендовал «Аэрофлот».

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев. Источник, близкий к госкомпании, сообщил, что речь идет о размещении в здании департамента проектного финансирования в связи с его расширением, поскольку банк «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал»), который входит в госкомпанию, станет уполномоченным в сфере жилищного строительства и будет фокусироваться на ипотеке и проектном финансировании.

Выбор офиса обусловлен близостью к существующей штаб-квартире «Дом.РФ» в бизнес-центре «Воздвиженка Центр», расположенном в здании «Военторга», говорит член совета директоров и глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов. Бизнес-центр на Арбате также находится недалеко от комплекса на ул. Знаменка, 7, куда планирует перевести штаб-квартиру другой институт развития — ВЭБ.РФ, который в своей деятельности часто пересекается с «Дом.РФ».

В последнем офисном блоке в центре «Арбат, 1» базовая ставка аренды может находиться на уровне 30–35 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и эксплуатационных расходов, оценивает Ефимов. Оценка управляющего партнера ILM Андрея Лукашева — 50 тыс. руб. в год за 1 кв. м с учетом всех платежей. Таким образом, в год арендные платежи составят около 410 млн руб. По словам Лукашева, ПСН искала арендатора, с которым бы можно было заключить договор на пять лет. Ефимов добавляет, что срок аренды в бизнес-центрах класса А, к которым относится и здание на Арбате, обычно составляет не менее трех лет.

Бизнес-центр «Арбат, 1» продается по крайней мере с лета 2017 года. В конце 2017-го Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке — основном активе братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. После этого братья разделили бизнес — Дмитрию достались девелоперские активы, Алексею — компания «Техносерв».

Дмитрий Ананьев в 2019 году занял 165-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» журнала Forbes. Издание оценивает его активы в $600 млн. В 2017-м он занимал 59-ю строчку рейтинга с активами $1,4 млрд. По данным Forbes, в портфеле группы ПСН — 447 тыс. кв. м офисных площадей и гостиница на 118 номеров. Их сдача в аренду принесла ПСН в прошлом году $65 млн.

Надежда ФЕДОРОВА