20.06.2019 13:00 226

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения заявление бывшего совладельца АО Банк «Советский» о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя совета директоров кредитной организации Роберта Мусина и еще двух топ-менеджеров, говорится в определении суда.

Бывший совладелец кредитной организации Владимир Митрушин просил суд привлечь к ответственности по обязательствам банка Мусина (Арбитражный суд Татарстана признал 18 июля 2018 года бизнесмена банкротом), экс-председателя совета директоров Марата Загидуллина и председателя правления Рената Долотина.

Также в заявлении содержалось требование о привлечении к ответственности должностных лиц Центрального банка РФ, причастных к назначению санатором «Советского» ПАО «Татфондбанк». Определить размер субсидиарной ответственности должностных лиц заявитель предложил после завершения расчетов с кредиторами в рамках дела о несостоятельности банка «Советский».

Суд оставил заявление без рассмотрения.

Согласно закону о банкротстве заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности подается конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также уполномоченным органом. Конкурсным кредитором такое заявление может быть подано в ходе банкротства в случае неисполнения управляющим решения собрания или комитета кредиторов о его подаче. Таким образом, как отметил арбитраж, конкурсный кредитор вправе обратиться в суд с таким заявлением только в случае неисполнения конкурсным управляющим решения собрания или комитета кредиторов о подаче такого заявления.

Однако Митрушиным не представлено доказательств принятия собранием или комитетом кредиторов решения о необходимости подачи управляющим в суд заявления о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц, а также доказательств неисполнения конкурсным управляющим такого решения.

Проблемы бывших руководителей банка

Финансист и бывший совладелец британского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов в марте был приговорен к 2,5 годам колонии по делу о хищении 150 миллионов из банка «Советский», сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Антонов полностью признал вину. Кроме наказания в виде лишения свободы, Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Во время следствия Антонов находился под домашним арестом и был взят под стражу в зале суда», — в ОПС.

Как следует из материалов дела, Антонов совместно с бывшим председателем совета директоров банка «Советский» Станиславом Митрушиным (сын Владимира Митрушина) оформили на фирму-однодневку ООО «Сервис» кредит на сумму 150 миллионов рублей, который не планировалось погашать.

Для этого они привлекли бывшего начальника кредитного департамента банка Андрея Кузнецова, а также предпринимателей Тамару Чернышову, Дмитрия Толстоухова и Алексея Семенова, выступавших от имени «Сервиса». Кузнецов, Толстоухов и Семенов в мае 2018 года были приговорены к условным срокам лишения свободы, Чернышова — к 1,5 годам колонии, но суд признал, что наказание она отбыла, находясь под домашним арестом, и освободил в зале суда. Антонов дал показания против Митрушина, но тот скрылся от следствия и находится в розыске. Он также является одним из обвиняемых по делу о хищении 2,2 миллиарда рублей банка «Советский» через кредитное агентство ООО «Коллектор 19».

В феврале в рамках расследования этого дела были задержаны бывший член правления банка «Советский» и бывший генеральный директор «Коллектор 19» Кирилл Ласкин, бывший член правления банка Павел Изюмов и еще десять бывших сотрудников кредитной организации и предпринимателей.

Кроме того, Агентство по страхованию вкладов в октябре 2018 года подало иск в арбитраж о взыскании 5,06 миллиарда рублей убытков с двенадцати бывших руководителей АО Банк «Советский».

Суд 28 августа 2018 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании несостоятельным банка «Советский». Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Советский» на 1 июня 2018 года занимал 111-ое место в банковской системе России.