Рубль после ФРС отправил доллар ниже 63,40 р впервые с августа 2018 года

20.06.2019 11:00 306

Рубль растет к доллару утром четверга, отражая текущие тенденции форекса после заседания Федрезерва, подавшего сигнал о возможности снижения ставок в текущем году, что сыграло против валюты США и поддержало ЕМ-валюты.

Рубль достиг отметки 63,33 за доллар впервые с 7 августа, к 10.45 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,35, и российская валюта набирает 0,7%.

К евро рубль к 10.45 МСК показывает минимальные положительные изменения, котировки — вблизи 71,50.

Ожидаемое смягчение политики ФРС вкупе с возможными аналогичными шагами европейского центробанка провоцирует западный спрос на высокодоходные активы, в том числе и на ОФЗ, что также оказывает поддержку рублю.

На его стороне также налоговый период и подготовка экспортных корпораций к уплате рублевых дивидендов, сдерживающим фактором выступает покупка валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.

Поддержкой может выступать и внешнеполитический фактор, в частности, намерения президента США встретиться с главами РФ и КНР на саммите G20 в конце июня.

Важным событием для российских рынков может стать сегодняшняя прямая линия с Владимиром Путиным.

"Та комбинация факторов, что сложилась сейчас, является уникальной для последних месяцев: крепкий рубль, мало реагирующий на колебания цен на нефть, ожидания скорого смягчения политики ФРС, крепнущая уверенность в дальнейшем понижении ставок ЦБ, отсутствие геополитического негатива", — считают аналитики Росбанка.

По их мнению, в подобных условиях российский госдолг и валюта, безусловно, продолжат пользоваться спросом.

Федеральная резервная система США накануне сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить ее даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качестве ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

Во вторник же глава ЕЦБ Марио Драги предположил, что европейскому регулятору понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция в еврозоне не начнет вновь двигаться к целевому уровню.

На мировых рынках в паре с евро доллар теряет 0,6%, котировки вблизи $1,1290, у сырьевых и развивающихся валют продолжается рост против валюты США.

Нефть дорожает, и помимо благоприятного фона после ФРС, поддержкой нефтяному рынку выступают договоренности ОПЕК о дате проведения заседания для обсуждения вопроса о сокращении добычи, а также снижение запасов в США.

Сейчас котировки Brent вблизи отметки $63,47 (+2,7%).

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ