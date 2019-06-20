20.06.2019 13:03 230

Прошедший год для лизингового рынка России в целом, и для дальневосточного в частности, завершился более чем успешно.

В 2018 году объем нового бизнеса на рынке лизинга страны достиг рекордного уровня в 1,3 трлн рублей. Дальневосточные игроки отмечают, что начало 2019 года показывает также неплохую динамику, а драйверами роста регионального рынка остаются лизинг строительной техники, грузового и пассажирского транспорта, оборудование для добывающих, деревообрабатывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.

Портфели растут…

Сумма новых лизинговых сделок в прошедшем году почти достигла уровня двух трлн рублей, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 1,6 трлн рублей. Таким образом, портфель лизинговых компаний в России к 1 января 2019 года составил 4,3 трлн рублей.

По данным исследования Высшей школы экономики, доля Дальневосточного региона в структуре лизинга России снизилась с 3,9% в 2017 году до 2,6% в 2018. Также, по данным «Эксперт РА» за 2018 год, доля новых сделок в регионе снизилась с 3,5 до 3,3%. Но, как отмечают лизингодатели, это снижение в суммарном эквиваленте незначительно.

«2018 год был не просто успешным — показатели лизингового рынка установили новый рекорд. Прошлый год был удачным для нашей компании — мы продолжаем процесс оптимизации бизнеса и проводим структурные реформы, что позволяет нам занимать уверенные позиции в рейтингах. По итогам 2018 года мы занимаем 3 место по объему нового бизнеса в Дальневосточном ФО с показателем 5,1 млрд рублей. При этом доля Дальневосточного ФО в общем объеме сделок на рынке несколько снизилась — в 2017 году она составляла 3,5%, а в 2018 году — уже 3,3%. Наиболее динамичным регионом на Дальнем Востоке является Приморский край. Это продиктовано активным развитием Свободного порта», — рассказал директор Дальневосточного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Павел ВЕРХОВОДОВ.

Также стоит отметить, что впервые доля малого бизнеса превысила 35%. Как отмечается в исследовании Высшей школы экономики «Лизинг России — 2018», удельный вес «малого лизинга» по сравнению с предыдущим годом увеличился почти на пять процентных пунктов.

…Как и сроки сделок

В числе крупнейших лизингодателей, лидирующих на Дальнем Востоке, как, впрочем, и в стране, остаются Государственная транспортная лизинговая компания, «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Балтийский лизинг», «Универсальная лизинговая компания», «Сименс Финанс».

Так, например, по итогам работы в 2018 году компания «Европлан» вновь стала лидером общероссийского рынка автолизинга. «Лизинговый портфель компании по итогам работы в 2018 году вырос до 84 млрд рублей, что на 40% выше показателя 2017 года. Работа компании на Дальнем Востоке повлияла на достижение этого результата. По сравнению с 2017 годом объем нового бизнеса Европлана в регионе вырос больше чем в два раза, и этот рост продолжается в первом квартале 2019 года. Самые высокие показатели — у офиса во Владивостоке. Офисы компании успешно работают во Владивостоке и Хабаровске. В апреле 2019 года был открыт новый офис в Южно-Сахалинске, этот офис стал 75-м для компании», — рассказали в пресс-службе «ЛК «Европлан».

Стоит отметить, что в перечень 100 крупнейших лизинговых компаний страны по размеру портфеля вошел и бизнес, начинавший свою деятельность на Дальнем Востоке, а также игроки с «местной пропиской». Например, «Сименс Финанс» (под этим брендом в 2011 году стала работать дальневосточная компания «Дельта-Кредит») занимает 9 строчку ренкинга «Эксперт РА» с портфелем 51,2 млрд рублей. Универсальная лизинговая компания заняла 24 строчку (15,5 млрд рублей). 41 место — «ТаймЛизинг» (почти 6 млрд рублей).

Увеличились также и средние сроки оформляемых лизинговых сделок. Как отмечается в исследовании Высшей школы экономики, в 2018 году впервые в истории российского лизингового рынка средние сроки договоров финансового лизинга приблизились к 100 месяцам. Такой резкий скачок обусловлен, в основном, долгосрочными договорами Государственной транспортной лизинговой компании и еще нескольких лизингодателей. У остальных операторов рынка средний срок договоров составляет около 69 месяцев.

В среднем же сроки договоров оперативного лизинга составили 8 лет. Наивысший показатель оказался у ГК «Сбербанк Лизинг» — почти 14 лет.

Строительство в тренде

Разрез по сферам деятельности лизингополучателей в регионе продиктован промышленными особенностями областей и краев Дальнего Востока, а также правительственными проектами по развитию тех или иных территорий.

«Отраслевая структура рынка лизинга в ДФО продиктована региональной структурой бизнеса — большие объемы приходятся на лизинг спец- и строительной техники, грузового транспорта и оборудования для рыбопераработки и хранения, — отметил Павел Верховодов. — Тенденции текущего года апеллируют к планам по реализации инфраструктурных проектов — строительство и модернизация дорог, портов, заводов и т.д. В связи с этим, сохранится фокус на лизинг техники для строительства, грузового транспорта и т.д. Кроме того, активно обновляются фонды техники для городов — пассажирский транспорт, снегоуборочная и дорожная техника и т.д. Рынок Амурской области — спецтехника и сельхозтехника».

В Универсальной лизинговой компании в этом году, к примеру, наиболее крупной сделкой стала передача в лизинг дорожно-строительной техники основному субподрядчику строительства автомагистрали «Обход Хабаровска». Дорожно-строительная техника занимает более 40% в портфеле компании, более 31% приходится на грузовой автотранспорт.

Как отметили в «ЛК «Европлан», услуги лизинга в регионе активно востребованы у предприятий добывающей и деревообрабатывающей промышленности.

Ценовая конкуренция высока

Структура финансирования лизинговых сделок в целом не претерпела значительных изменений. Исходя из практики ведения бизнеса российскими лизинговыми компаниями, в настоящее время можно насчитать более десятка различных источников финансирования лизинговых операций в стране. Некоторые из них используются постоянно, — например, авансы, кредиты российских банков, собственные средства лизингополучателей. Применение других обусловлено возникающей необходимостью: например, займы учредителей, факторинг, бюджетные средства и др.

Как отмечается в исследовании Высшей школы экономики, наиболее устоявшимся в последние несколько лет трендом стал рост банковского кредитования и сокращение доли собственных средств в общем объеме финансирования лизинга в России.

Процент по кредитам в банках и наличие государственного субсидирования, как отмечают участники рынка, — основные источники формирования цен на лизинговые услуги. При этом ценовая конкуренция на рынке достаточно высока.

«Показатель реального среднего чека на лизинговом рынке ДФО составляет 4 млн рублей для малого бизнеса. Уровень ценовой конкуренции на региональном рынке, так же, как и федеральном, достаточно высок. При этом в первой половине 2018 года наблюдался тренд на снижение ставки, но на текущий момент ставки стабилизировались. Особое значение для клиентов имеет возможность получения субсидий, наиболее популярны — это субсидии Минпромторга и Республики Белоруссия. Также изменения коснулись законодательства — это вызвало рост интереса к лизингу медицинского оборудования», — сообщил Павел Верховодов.

По прогнозам экспертов, для стимулирования спроса в 2019 году лизинговые компании второго и третьего эшелонов в борьбе за клиентов будут прибегать к неценовым методам конкуренции, снижая авансы по сделкам, и расширять клиентские сервисы, а также предлагать клиентам экспресс-продукты по более высоким ставкам, смягчая при этом критерии риск-менеджмента.

Потенциал региона привлекает бизнес

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы роста объема нового бизнеса в 2019 году замедлятся до 15%. Слабый экономический рост (рост реального ВВП составит 1,4% против 1,9% в 2018 году) и сохранение текущей денежно-кредитной политики окажут сдерживающее влияние на инвестиционную активность потенциальных лизингополучателей. Рост автосегмента во многом будет происходить за счет обновления легковых коммерческих автомобилей и грузового автотранспорта, средний возраст которого в прошлом году достиг почти 20 лет, по данным «Автостата». При сохранении запланированного на 2019 год объема господдержки (4,9 млрд рублей) автосегмент вырастет на 12%.

В целом эксперты довольно позитивно оценивают лизинговый рынок Дальнего Востока — здесь есть простор для роста. Лизинговые компании, представленные на рынке региона, строят довольно оптимистичные планы на текущий год.

«Тенденция активного роста продолжена и в новом году, так, за 1 квартал 2019 года заключено договоров лизинга на сумму 5,3 млрд рублей, что на 80% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Надеемся, что тенденция продолжится и дальше», — говорит исполнительный директор Универсальной лизинговой компании Светлана ЮДИНА.

«Во всех городах нашего присутствия на Дальнем Востоке за 4 месяца 2019 года объем нового бизнеса уже превышает показатели за весь 2017 год. Мы видим в регионе большой потенциал, поэтому в 2019 году запланировано открытие нового представительства в еще одном городе, в Благовещенске», — отметили в пресс-службе «ЛК «Европлан».



Анна МАЛЕЦКАЯ