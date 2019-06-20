Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала года

20.06.2019 17:00 230

Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 году, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

Ориентир доходности 10-летних бумаг составляет около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Сделка должна состояться уже в четверг, 20 июня, сейчас формируется книга заявок.

Почему власти снова хотят занимать за рубежом

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчению политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Фундаментальные показатели России с точки зрения долговых инвесторов — одни из лучших среди развивающихся стран, говорит он, поэтому спрос, безусловно, будет высокий, особенно принимая во внимание тот факт, что ориентиры по доходности предполагают премию к вторичному рынку.

Сейчас очень удачный момент для эмитента, на рынках ажиотаж, считает и директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: «Думаю, разместят [с доходностью] ниже ориентира на 15-20 базисных пунктов». Если на саммите G20 в Осаке в конце июня 2019 года будут позитивные новости о торговых взаимоотношениях США и Китая, доходности могут развернуться вверх, добавляет он.

Тотальное смягчение монетарной политики мировыми центробанками создает чрезвычайно комфортную ситуацию качественным эмитентам для выхода на мировой рынок капитала, Минфин решил воспользоваться благоприятным моментом, говорит гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. Оптимизм на мировых рынках после вчерашнего заседания ФРС США гарантирует высокий спрос на евробонды, а никакие санкционные и геополитические риски не могут сбить интерес к российским бумагам.

Бюджет России исполняется с большим профицитом — около 2,7% ВВП, а Фонд национального благосостояния растет (по итогам 2019 года его ликвидная часть должна превысить 7% ВВП, что позволит властям инвестировать резервы). Планы Минфина по выпуску евробондов можно объяснить желанием присутствовать на глобальном рынке капитала, рассуждает Лосев.

Сложившаяся сейчас комбинация факторов уникальна для последних месяцев: крепкий рубль, мало реагирующий на колебания цен на нефть, ожидания скорого смягчения политики ФРС, крепнущая уверенность в дальнейшем понижении ставок ЦБ, отсутствие геополитического негатива, перечисляется в аналитическом обзоре Росбанка: «В подобных условиях российский госдолг и валюта, безусловно, продолжат пользоваться спросом».

Прошлые размещения

В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно. Выпуск еврооблигаций на $3 млрд стал самым крупным для Минфина с 2013 года, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. 55% выпуска купили британские инвесторы, 21% — американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% — на европейских, 4% — на инвесторов из Азии и других стран и 1% — на швейцарских.

В июне руководитель департамента госдолга Минфина Константин Вышковский отметил, что второе размещение евробондов в этом году возможно при благоприятной ситуации на рынке. В апреле замминистра финансов Сергей Строчак заявил, что России нет особой необходимости выходить на рынок внешних заимствований в 2019 году, хотя министерство всегда закладывает эту возможность.

Татьяна ЛОМСКАЯ