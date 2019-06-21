21.06.2019 08:10 152

Один из миноритариев банка «Восточный» подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм-банка к банку «Восточный» и требует компенсации. Ответчики настаивают, что все сделки законны. Юристы видят перспективы иска, хоть и отмечают, что выиграть его будет сложно.

Миноритарный акционер банка «Восточный» Марина Ушакова 20 июня направила в банк уведомление о подаче иска в Арбитражный суд Амурской области к Артему Аветисяну и Алле Цытович. Первый является основным акционером банка «Восточный», а до 2017 года был мажоритарным акционером (более 80%) в Юниаструм-банке. Госпожа Цытович занимала пост председателя правления Юниаструм-банка. "Ъ" ознакомился как с уведомлением о подаче иска, так и с текстом документа, который будет подан на следующей неделе (это намерение подтвердил юрист, представляющий госпожу Ушакову). Истец утверждает, что Юниаструм-банк незадолго до присоединения к «Восточному» совершил «однотипные убыточные сделки» по приобретению у компании «Бок Раша» Артема Аветисяна миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах ряда юрлиц, а также прав опциона на увеличение доли участия в их уставных капиталах.

Речь идет о 15 сделках, совершенных в период с 23 июня по 13 июля 2016 года, на сумму 1,66 млрд руб. В иске эти сделки именуются «выводом активов». Для обоснования своей позиции истец приводит выдержки из акта проверки банка «Восточный», составленного ЦБ в августе 2018 года. В этом акте регулятор отмечает, что до присоединения Юниаструм-банк приобрел доли и акции ряда компаний по стоимости, «значительно превышавшей» цену, по которой «Бок Раша» приобрела их у первоначального держателя. Вырученные средства компания получила на свой счет в Deutsche Bank AG, что, по мнению ЦБ, «может указывать на признаки вывода активов». Судя по акту проверки ЦБ (имеется в распоряжении "Ъ"), в частности, в 2016 году «Бок Раша» приобрела 4,99% акций ЗАО «Полтавские консервы», а также опцион на право приобретения 10% акций этой компании за 50 тыс. руб. Через несколько дней они были проданы Юниаструм-банку за 433,3 млн руб. Остальные сделки были проведены аналогичным способом и получили сходную оценку регулятора. Истец требует компенсировать банку 100% вложений по сделкам (1,66 млрд руб.).

Собеседник "Ъ", близкий к ответчикам, поясняет, что у «Бок Раша» с рядом компаний были соглашения об опционах, позволяющие купить долю по цене ниже рыночной. Перед объединением банка, по его словам, выручка всех компаний, доли которые приобрел Юниаструм-банк, составляла свыше 10 млрд руб., а чистая прибыль — около 2 млрд руб. К моменту проверки ЦБ в августе 2018 года их состояние ухудшилось. Позже банк предоставил регулятору дополнительные сведения, в итоге в декабрьском предписании ЦБ резервы по вложениям в бумаги этих компаний составили лишь 700–800 млн руб., вспоминает собеседник "Ъ". Сейчас, по его утверждению, справедливая стоимость бумаг составляет около 800 млн руб. Представитель Finvision (новое название «Бок Раша»), отвечая на вопросы "Ъ", посоветовал истцу обосновать свою позицию и «найти для банка предложения получить на рынке за ту же номинальную стоимость миноритарную долю в компаниях с суммарной выручкой 11 млрд руб. и прибылью около 2 млрд руб.». Другой крупный акционер банка — фонды Baring Vostok — не комментирует иск.

Юристы считают иск перспективным, но сложным. По словам партнера FMG Group Николая Коленчука, помимо отсылки на акт ЦБ нужно провести финансовую экспертизу приобретенных активов, чтобы определить размер возможного ущерба. «Результаты могут послужить основанием для обращения и в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела,— считает господин Коленчук.— Текст заявления фактически содержит признаки должностных составов преступлений, хищения». Миноритарию предстоит доказать, что действия менеджмента были противоправными, показать причинно-следственную связь между их действиями и последствиями, считает руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов. «Сделать будет это чрезмерно сложно,— считает он,— но это не означает, что акционер не сможет выиграть суд».

После выхода статьи в печать адвокат Марины Ушаковой Антон Александров сообщил "Ъ", что его клиент продолжает анализ судебных перспектив и окончательное решение о подаче иска еще не принято.

Виталий СОЛДАТСКИХ