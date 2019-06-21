21.06.2019 08:20 269

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий. Анализировали доходы тех, кто окончил вуз от одного года до пяти лет назад.

В преддверии вступительных экзаменов в вузы этот рейтинг особо актуален. Всего в нем 20 мест, которые распределены между 46 вузами.

Так, по версии Superjob, самые большие зарплаты после окончания вуза получают выпускники Московского физико-технического института (Национального исследовательского университета) — 160 тысяч рублей в месяц (на 10 тысяч больше, чем в прошлом году).

Второе место в рейтинге занимает Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Зарплаты его выпускников — 140 тысяч рублей (также плюс 10 тысяч за год). А на третьем месте — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Его выпускники могут претендовать на зарплаты в 130 тысяч рублей (это на 25 тысяч рублей больше, чем в прошлом году).

В первую пятерку Superjob также попали Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Их выпускники получают около 130 тысяч рублей в месяц.

А вот самые скромные зарплаты у выпускников Пензенского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета (Национальный исследовательский университет) — 77 тысячи рублей в месяц.

Хотя понятно, что все это — средние показатели. И не все выпускники получают столь высокие либо столь скромные зарплаты.

Из рейтинга в этом году выбыл Тульский государственный университет. А новичками стали Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Ольга ИГНАТОВА