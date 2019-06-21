Суд арестовал на 2 месяца бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате

21.06.2019 09:10 149

Басманный суд Москвы арестовал до 19 августа предпринимателя Василия Бойко-Великого по делу о растрате денежных средств банка "Кредит-Экспресс", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"В отношении Бойко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 августа 2019 года", — сказал представитель суда.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств, совершенная организованной группой). Свою вину он не признает.

Помимо Бойко, фигурантами уголовного дела также являются директор банка "Кредит-Экспресс" Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова и еще четыре сотрудника кредитной организации: Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

По версии следствия, объем похищенных фигурантами средств составляет более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США. В ходе расследования дела установлен 31 факт хищения.

Следствием также проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.