21.06.2019 09:30 201

Иностранные инвесторы выкупили весь выпуск еврооблигаций, который в четверг доразместил Минфин, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК. Министерство финансов доразместило 20 июня выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% — приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы — 17% выпуска, а 4% — инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% — инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов, указывает Минфин. Еврооблигации с погашением в 2029 году были проданы c доходность 3,95%, а с погашением в 2035 году — по доходности 4,3%.

Отмечается, что объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в три раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около $7 млрд.

«Существенная «переподписка» свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации России», — указано в сообщении.

В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году на $3 млрд и €750 млн соответственно. Выпуск еврооблигаций на $3 млрд стал самым крупным для Минфина с 2013 года. В Минфине заявляли, что второе размещение евробондов в этом году возможно при благоприятной ситуации на рынке. В апреле замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что России нет особой необходимости выходить на рынок внешних заимствований в 2019 году.

Константин ТКАЧЕНКО

При участии: Антон ФЕЙНБЕРГ