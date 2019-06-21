21.06.2019 13:51 175

При новом кризисе 154 банка (27,7% активов банковского сектора) могли бы столкнуться с дефицитом капитала в объеме 0,8 триллиона рублей и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала.

Дефицит ликвидности в результате оттока средств со счетов мог бы образоваться у 41 банка (27,9% активов сектора). Об этом говорится в "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году".

Сценарий стресс-теста предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, а также падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, девальвацию рубля более чем на 30%.

Описываемые события напоминают кризис 2014-2016 годов, их повторение Банк России называет маловероятными.

"Результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема", — указывается в отчете.

Стресс-тестирование проводится, чтобы выявить наиболее уязвимые банки к тем или иным рискам, а также определить характер необходимой помощи банкам. Она может оказываться в виде докапитализации, экстренного предоставления ликвидности, регуляторных послаблений.

Игорь ЗУБКОВ