21.06.2019 10:00 161

Золотовалютные резервы России по состоянию на 14 июня выросли до $504,5 млрд, рост за неделю составил $1,8 млрд (0,4%), сообщается на сайте Банка России. Это максимальное значение с марта 2014 года.

По данным ЦБ, это произошло в результате положительной переоценки и покупки зарубежной валюты в рамках бюджетного правила.

Впервые международные резервы России достигли рекордного с 2014 года объема в апреле. Тогда он составил $487,8 млрд. 13 июня объем золотовалютных резервов достиг $502 млрд.

В 2018 году Банк России стал крупнейшим покупателем золота. Его золотой запас увеличился на 274,3 т, это составило 42% от всех прошлогодних закупок золота центробанками. Доля золота в международных резервах России на конец 2018 года достигла исторического максимума — 18,5% (почти $87 млрд в абсолютном выражении).

На начало 2019 года в резервах Центробанка было 67,9 млн тройских унций. Россия в рейтинге держав с самым большим золотым запасом находится на пятом месте — после США (261,3 млн тройских унций), Германии (108 млн), Италии (78,8 млн) и Франции (78,3 млн).

Юлия ВЫРОДОВА