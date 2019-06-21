21.06.2019 11:00 154

Рубль дешевеет утром пятницы с многомесячных максимумов, достигнутых благодаря мягкости ФРС, ЕЦБ и Банка России, а против может играть желание сократить рискованные позиции и зафиксировать прибыль к выходным, при этом еще и текущий рублевый курс доллара пока не слишком привлекателен для продаж экспортной выручки, хотя на следующей неделе — ключевые налоги.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,13, и российская валюта теряет 0,4%.

К евро рубль к 10.40 МСК набирает 10 копеек, котировки — вблизи 71,60.

"Вчера слишком низко загнали доллар, сейчас естественное обратное движение и еще с учетом выходных дней, тем более, что рынок может обратить внимание на противостояние США и Ирана. Также есть риски стоп-лоссов по валютным шортам — кто-то же продавал много валюты вчера по низам", — сказал дилер крупного западного банка.

Он отметил, что для рубля сейчас есть риски рыночного дисбаланса, связанные с волатильными разнонаправленными потоками дивидендного периода.

Накануне рубль вчера достиг отметки 63,87 за доллар впервые с 1 августа 2018 года и 70,97 за евро впервые с 6 апреля того же года.

Федеральная резервная система США в среду сохранила ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50% годовых, но дала понять, что может снизить ее даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качестве ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

Во вторник же глава ЕЦБ Марио Драги предположил, что европейскому регулятору понадобится снова смягчить политику, возможно посредством новых снижений ставок или скупки активов, если инфляция в еврозоне не начнет вновь двигаться к целевому уровню.

Позитивную роль в укреплении рубля и в спросе на ОФЗ играл и внешнеполитический фактор, в частности намерения президента США Дональда Трампа встретиться с главами России и Китая на саммите G20 в конце июня, при этом Владимир Путин накануне сообщил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, если Вашингтону он интересен.

На мировых рынках пара евро/доллар показывает небольшие изменения вблизи $1,13, но сырьевые и развивающиеся валюты также как рубль тяготеют к снижению после роста накануне.

Сегодня утром североморская смесь Brent тестировала уровень $65 з баррель, отметившись на июньском максимуме $65,02, но текущие котировки вблизи вчерашнего закрытия $64,45.

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, рубль под давлением как некоторого ухудшения внешнего фона, так и технически важных значений, которые провоцируют нисходящую коррекцию и снимут техническую перекупленность.

"В остальном настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, поступающих экономических данных и новостей в отношении торговых переговоров США и Китая", — резюмирует она.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ