21.06.2019 13:57 135

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на экономической конференции "Россия — Африка". Подходы к решению глобальных проблем России и государств этого континента близки, считает глава правительства. В связи с этим он назвал необходимым искать ответы на вызовы вместе. Среди этих вызовов — торговые войны, которые ведут некоторые страны.

"Чтобы сохранить лидерство, вчерашние защитники свободной торговли сегодня используют зачастую нерыночные методы конкурентной борьбы — от протекционизма до торговых войн", — констатировал Медведев.

Последствиями такой политики становятся нестабильность товарно-сырьевых рынков, мировых финансов, рост долговой нагрузки, неравенство как экономическое, так и социальное, а также технологическое цифровое.

Позиции России и стран Африки близки. "Мы разделяем мнение, что в международных делах должны быть общие, единые правила игры, признаем главенствующую роль ООН, Совета Безопасности", — заявил Медведев. Необходимо искать ответы на глобальные вызовы вместе, призвал он.

По словам главы правительства, Россия ценит позицию стран Африки, которые дистанцируются от многочисленных антироссийских выпадов на международной арене.

Дмитрий Медведев, кроме того, отметил происходящую трансформацию системы мировой торговли и смещение центров экономического роста в развивающиеся страны. По его оценке, страны Африки, благодаря улучшению делового климата и экономическому росту, становятся привлекательными для инвестиций, в том числе в высокотехнологичных сферах.

На "полях" конференции премьер-министр также встретился с президентом и председателем Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедиктом Орамой.

Татьяна ЗАМАХИНА

