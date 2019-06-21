21.06.2019 14:30 170

В Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых договорах, заявлениях на отпуск или об увольнении.

В Трудовом кодексе предлагается прописать, что подача такого рода заявлений может производиться с использованием электронных или иных технических средств. Сейчас можно только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа.

Для того, чтобы пользоваться электронным способом подачи заявлений, нужно будет, чтобы это было оговорено в самом трудовом договоре. По словам одного из авторов документа, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, работник может отказаться от электронного документооборота с работодателем.

Возможность отказа необходимо предусмотреть, поскольку "не все граждане могут или желают пользоваться различными электронными устройствами для приема таких сообщений", пояснил парламентарий.

Оговаривается, что юридические последствия при подаче заявления наступают в момент доставки сообщения адресату, то есть когда адресат получил возможность ознакомиться с содержанием сообщения.

Для установления личности отправителя можно будет использовать любой способ, позволяющий достоверно его определить. Это может быть либо предварительное указание в трудовом договоре адресов сторон для обмена сообщениями (в том числе адресов электронной почты), либо использование электронной цифровой подписи.

Внесение законопроекта в Госдуму связано с тем, что с 1 октября нынешнего года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах.

- Принятие данного законопроекта позволит разрешить вопросы, возникающие в правоприменительной (в том числе — в судебной) практике, связанные с обменом юридически значимыми сообщениями между сторонами трудового правоотношения, — говорится в пояснительной записке.

Татьяна ЗАМАХИНА

