24.06.2019 08:10 281

Небанковская кредитная организация (НКО) «Русское финансовое общество» (РФО), попавшая под жесткие санкции США, смогла за сутки восстановить действие своих карт системы MasterCard на российском рынке. Это произошло благодаря вмешательству Банка России, который владеет банком «ФК Открытие», являющимся спонсором по подключению к Национальной системе платежных карт (НСПК). Источники "Ъ" называют решение временным, пока не будет найден иной вариант подключения РФО. Но «Еврофинанс Моснарбанку», также попавшему под санкции, это не удалось сделать и за три месяца.

После введения жестких санкций США против РФО (см. «Ъ-Онлайн» от 19 июня) обслуживание его карт системы MasterCard прекращалось в России всего на один день, рассказали "Ъ" источники, близкие к НКО и НСПК. «РФО было подключено к MasterCard и НСПК как ассоциированный член через "ФК Открытие". Оценив риски вторичных санкций, банк вечером 20 июня прекратил проведение всех расчетов по картам»,— пояснил один из собеседников "Ъ". Однако, по его словам, в России расчеты возобновились уже днем 21 июня «после поступления запросов от СМИ». По словам другого собеседника "Ъ", после введения санкций MasterCard уведомила «ФК Открытие» о необходимости прекращения расчетов РФО, что банк и сделал, отключив НКО заодно и от НСПК.

«Я хочу добиться того, чтобы компания, связанная с работой инфраструктуры российского финансового рынка и хотя бы раз исполнившая санкции иностранного государства в отношении российских банков, не имела больше возможности оказывать услуги на нашем рынке», - Владислав Резник, депутат Госдумы, 12 апреля

Запросы в ЦБ, НСПК, РФО и «ФК Открытие» корреспондент "Ъ" отправил в 9:00 21 июня, однако ответы удалось получить лишь к вечеру. По данным источников "Ъ", время потребовалось на согласование позиций сторон: узнав о внимании СМИ к этому вопросу, регулятор настоял на возобновлении расчетов по картам НКО со стороны «ФК Открытие» во второй половине дня 21 июня. Собеседники "Ъ", близкие к НСПК, уточняют, что это решение временное, на несколько недель, за которые необходимо найти иной способ обеспечения расчетов.



В «ФК Открытие» заявили, что банк не принимал никаких решений, направленных на одностороннее расторжение отношений с РФО. «Возможность проведения операций, инициированных РФО, зависит от политики международной платежной системы (МПС), в рамках которой эти операции должны осуществляться»,— отметили там, не став комментировать факт прекращения расчетов. Но в банке добавили, что «выбор мишеней для вторичных санкций и степени жесткости мер (из числа тех, которые предусмотрены в законе CAATSA) в каждом конкретном случае остается на усмотрение Минфина и президента США, в частности объект может оказаться практически полностью отрезанным от международной финансовой системы».

В НСПК вопрос о приостановлении «ФК Открытие» расчетов по картам РФО переадресовали этим организациям. «Операции по картам НКО РФО не приостановлены, они проходят штатно и обрабатываются в НСПК»,— заверили там. В самом РФО сообщили, что получили уведомление от MasterCard о приостановке действия лицензии в связи с санкциями: «В связи с этим работа платежных карт MasterCard НКО РФО за пределами РФ будет приостановлена. На территории РФ в сети НСПК платежные карты работают в штатном режиме». На вопрос, приостанавливались ли расчеты по картам со стороны «ФК Открытие», в НКО не ответили. Не ответили на запрос "Ъ" и в MasterCard. В ЦБ сообщили, что не комментируют действующие банки.

Источники "Ъ" отмечают, что РФО имело всего несколько десятков карт, но прекращение расчетов по ним банком, принадлежащим ЦБ, имеет принципиальное значение в свете обеспечения непрерывности карточных расчетов на территории РФ.

Этот случай показывает, что блокирование карт «Еврофинанс Моснарбанка» (см. «Ъ-Онлайн» от 13 марта) не исключение и компании с российскими бенефициарами не меньше боятся вторичных санкций США, чем с иностранными собственниками. Найти организацию, которая согласится заменить «ФК Открытие», будет непросто. По данным "Ъ", «Еврофинанс» за три месяца так и не нашел замену «Картстандарту», осуществлявшему процессинг (в банке вопросы о работе карт не комментируют). В «Картстандарте» указывают, что избежать приостановления сотрудничества в случае введения жестких санкций США и отключения банка МПС без рисков нельзя. «Лицензирование всей интеллектуальной собственности осуществляется от иностранных юрлиц, и ее использование допустимо исключительно в рамках работы банка как участника соответствующей МПС,— пояснила директор "Картстандарта" Майя Глотова.— При приостановлении участия банка по любой причине дальнейшая обработка операций является нарушением интеллектуальных прав. Передача прав регулируется иностранным законодательством, и установлена подсудность иностранным судам».

Поэтому участники рынка обращают внимание на совершенствование системы карточных расчетов внутри страны. Исполнительный директор НП «Национальный платежный совет» Мария Михайлова считает, что санкциям нужно «противопоставить создание правовых механизмов и организационных регламентов, например процессинга для банков, попавших в такие обстоятельства». При этом, по ее мнению, «инициатива по изгнанию компаний-отказников представляется несущей существенно большие системные риски».

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Виталий СОЛДАТСКИХ