24.06.2019 08:50 211

Компании по микрокредитованию переложили взыскание долгов с коллекторов на судебных приставов — об этом говорит резкое увеличение исковых заявлений со стороны микрофинансовых и микрокредитных компаний. «Известия» проанализировали связанные с МФК и МКК административные дела, рассмотренные столичными судами. Выяснилось, что за первые пять месяцев 2019-го число таких исков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,3 раза — до 2198. И эти показатели продолжают расти. В экспертном сообществе тенденцию объясняют тем, что микрофинансовые компании не смогли встроиться в новую систему. Вступивший в силу с 2017 года закон о коллекторах был призван облегчить жизнь и заемщикам, и кредиторам. Однако на практике сотрудничество с коллекторами стало слишком проблемным — как в финансовом, так и в репутационном отношениях.

За бюджетный счет

Проведенный «Известиями» анализ сведений, размещенных на портале судов общей юрисдикции Москвы, показал, что число претензий граждан к МФК и МКК за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м). Однако самый большой прирост обращений произошел со стороны самих микрокредиторов. Если в прошлом году за пять месяцев было рассмотрено 304 иска, то в этом их число подскочило в 3,5 раза — до 1087. Число требований привлечь кредиторов к административной ответственности увеличилось в 1,5 раза (151 против 100).

Согласно судебным документам, суть исковых претензий микрофинансовых компаний не изменилась: МФК просят взыскать с заемщика долг и начисленные проценты. Эксперты полагают, что главным фактором, повлиявшим на рост обращений в суд с их стороны, стал 230-й ФЗ — закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний.

Тенденция к росту числа исковых заявлений по взысканию кредитной задолженности стала наблюдаться еще в конце 2018 года, рассказал «Известиям» председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Эльман Мехтиев.

— Причем это происходит во всех сегментах финансового рынка. Отсутствие четких формулировок в законе о коллекторах стало создавать большие проблемы, — посетовал он.

Эльман Мехтиев заметил: после того как 230-й ФЗ вступил в силу, участники финансового рынка попытались работать по новой системе. Однако теперь любую попытку напомнить о необходимости вернуть долг заемщик стал воспринимать как психологическое давление — в этом случае он сразу обращается с жалобой в надзорные органы.

— Те, в свою очередь, начинают проводить изматывающие проверки, по результатам которых могут и не выявить никаких нарушений, но это всё становится головной болью, — пояснил эксперт. — Поэтому многие начали задаваться вопросом: зачем обращаться к коллекторским организациям, тратить на это средства, если суд всё равно вынесет решение в их пользу и будет взыскивать кредитный долг за бюджетный счет?

Штраф за наглость

В Федеральной службе судебных приставов «Известиям» сообщили, что главная причина привлечения микрофинансовых компаний к административной ответственности — нарушение положений федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

По статистике ведомства, за пять месяцев 2019 года по России было рассмотрено 11 127 обращений, и только 579 из них признаны обоснованными. За аналогичный период в прошлом году было рассмотрено 7978 обращений, обоснованными признаны 267. Наибольшее количество жалоб поступает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Московской, Челябинской областях и Красноярском крае.

Согласно изученным судебным материалам, в лидерах по привлечению к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ст. 14.57 ч. 1 КоАП РФ) стали МФК «Мани Мен», «Лайм-Займ», «Честное слово» и «Кредит 911», а также МКК «Шиллинг».

Все указанные компании, согласно документам, прибегали к услугам коллекторских организаций. От имени первых четырех организаций взыскатели звонили должникам в неурочное время, забрасывали их SMS-сообщениями, посланиями в соцсетях и электронными письмами, количество которых превышало разрешенное законом. В итоге за некорректное поведение коллекторы МФК подвергались штрафам от 10 до 60 тыс. рублей.

А в январе коллектор от имени МКК «Шиллинг» терроризировал сотрудников московской школы из-за долга отца одной из учениц. Из судебного постановления следует, что каждому из потерпевших поступило более 100 телефонных вызовов в день с интервалом от нескольких секунд до часа. При этом звонившие в грубой форме предъявляли требования об оплате долга, сопровождая их угрозами жизни, здоровью и имуществу как самих сотрудников учебного заведения, так и их близких. И если коллектору теперь грозит наказание по уголовной статье «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», то микрокредитную организацию за произошедшее оштрафовали на 30 тыс. рублей.

До этого компания привлекалась к ответственности за порчу общедомового имущества: на стенах подъезда, где проживает должница, и на почтовом ящике с номером ее квартиры коллекторы сделали надписи нецензурного характера, сопроводив листовкой с требованием вернуть долг.

В кабале у кредиторов

Не только микрофинансовые организации пытаются решить свои проблемы с должниками через суд. Заемщики, осознав, что должны вернуть взятые под нереальные 840 или даже 1460 процентов суммы, тоже обращаются в суд в надежде избавиться от кредитной кабалы.

Опираясь на юридические документы сделок, судьи удовлетворить просьбы граждан не могут. В одном из протоколов так и отмечается: «Проценты являются платой за пользование денежными средствами и не могут быть снижены судом».

Ухудшение финансового положения гражданина также не является поводом для расторжения договора или невозврата долга. В одном из обращений истец, взявший в кредит 40 тыс. рублей у МФК «Мани Мен», просил суд расторгнуть договор займа, так как при его заключении представители компании воспользовались его неграмотностью и стечением тяжелых обстоятельств. И суд первой инстанции, и апелляционный фактов нарушения прав заявителя не нашли, поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Исключения составляют случаи, когда микрофинансовые компании насчитывают проценты просрочки не за указанный период действия договора с заемщиком, а за более долгий срок. В качестве примера можно привести иск МФК «Честное слово», которая требовала взыскать с клиента сумму основного долга в 5500 рублей и задолженность по процентам в 62 436 рублей за 516 дней просрочки.

В постановлении суда по этому делу отмечается, что «указанные 803% годовых (2,2% в день) продолжали начисляться по истечении срока действия договора займа, составляющего семь календарных дней», поэтому с ответчика было решено взыскать сумму задолженности только за указанный в документах период, которая составила 1363,80 рублей.

Еще одним поводом для подачи исков граждан к микрокредитным организациям являются договоры займа, мошенническим способом заключенные от их имени через интернет. Практически в 100% случаев при наличии доказательств, что средства поступили на принадлежащий заявителю счет и он никогда ими не пользовался, иски удовлетворяются судом и заключенные договоры признаются недействительными.

Елена СИДОРЕНКО

