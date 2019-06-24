24.06.2019 09:00 233

Центральный Банк России сообщил, что в июне золотовалютные запасы страны, которые состоят из монетарного золота и вкладов в иностранной валюте, впервые за пять лет превысили отметку $500 млрд. При этом стоит отметить, что за минувший год ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 15%. Выполняя стратегию по созданию "экономической подушки безопасности", государство закупает золото только на внутреннем рынке. В связи с этим очень важно, чтобы отечественные производители не только имели безупречную репутацию, но и вели свой бизнес прозрачно и эффективно.

Безусловное преимущество покупки золота у отечественных производителей состоит в том, что вся инфраструктура — от добычи до переработки — находится в России. Это позволяет главному финансовому регулятору страны покупать золото за рубли. Объемы покупки государством золота практически идентичны предложению отечественного рынка. Если предложения не будет хватать, ЦБ придется задуматься: покупать ли золото на мировом рынке? Очевидно, что такой способ пополнения золотого резерва крайне нежелателен. Как и то, что на российском рынке золотодобычи порой не обходится без встрясок, даже когда дело касается стратегических месторождений.

Итакинский конфликт

"РГ" уже писала о конфликте, который возник вокруг Итакинского месторождения рудного золота. Его суть состоит в том, что принадлежащая Сергею Янчукову группа компаний "Мангазея", получив авансом операционный контроль над месторождением, затем отказалась платить. Владелец лицензии Виктор Литуев обратился в Арбитражный суд г. Москвы и потребовал вернуть актив и выплатить неустойку. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Но апелляционная инстанция восстановила "золотую справедливость": решением суда стратегический актив стоимостью $100 млн должен быть возвращен Литуеву, а Янчукову придется выплатить неустойку в размере почти полумиллиарда рублей.

После решения суда апелляционной инстанции "Мангазее", возможно, придется решать свои проблемы без Итакинского месторождения

Как писали СМИ, этот конфликт создал неприятный фон на рынке золотодобычи благодаря двум факторам: неоднозначной деловой и человеческой репутации Сергея Янчукова и возможному происхождению его средств. Финансовое благополучие Янчукова некоторые СМИ связывали с капиталами семьи бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Что это за фигура. В 2007 году он был включен журналом "Фокус" в состав "100 самых богатых людей Украины". В 2016 году его состояние оценивалось прессой в 680 миллионов долларов. А осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что служба безопасности Украины объявила Л. Черновецкого в розыск, ему инкриминировалось злоупотребление властью или служебным положением. Все это рассказывается с одной целью: возможность доступа к этим капиталам Сергею Янчукову могла обеспечить в свое время женитьба на дочери Леонида Черновецкого. Не исключено, именно фонд Chernovetskyi Investment Group (в котором у супруги Янчукова Кристины доля, по данным СМИ, предположительно составляет 7%) мог обеспечить определенные финансовые успехи "Мангазеи".

До решения суда апелляционной инстанции, как писали в прессе, многих беспокоила вероятность того, что средства Черновецких могут использоваться для освоения и получения прибыли от российских недр. Безусловно, для государства куда безопаснее вести дело с лояльными представителями отечественного бизнеса. Но, как показывают экономические показатели компании "Мангазея", возможно, получение в распоряжение Итакинского месторождения было шансом для Сергея Янчукова улучшить финансовые показатели, которые так важны, когда торгуешь на международных биржах. Новый перспективный актив сразу и в лучшую сторону меняет цифры отчетности. Также в качестве ремарки коротко упомянем о еще одном репутационно неоднозначном факте деятельности Сергея Янчукова, который стал предметом обсуждения в СМИ.

Странная благотворительность

Внимание журналистов привлекла история вокруг школы-интерната им. Преподобного Сергия в деревне Топорково Московской области, учредителем которой является Троице-Сергиева лавра. Как сообщил сам Янчуков в статье, опубликованной на правах рекламы, компания "Мангазея" в течение шести лет помогала интернату. Дело хорошее, благородное. Однако, думается, статья эта появилась для того, чтобы "улучшить информационный фон", который сложился вокруг образа Янчукова во время тяжбы за Итакинское месторождение.

Обратим внимание на то, что в статье о своих "добрых делах" владелец "Мангазеи" сообщает в основном в прошедшем времени. Это не вызывает удивления, учитывая те факты, которые раскопали журналисты. Не все ладно в интернате. Как писали СМИ, там были случаи приема воспитателей на работу с использованием детектора лжи, сообщалось о чрезмерном наказании детей за нарушение установленного режима и о проверках их на наркотики. Наконец, будировался вопрос о сокращении финансирования интерната и распределении воспитанников по другим детским домам. Не обошли журналисты вниманием и информацию о том, что, возможно, "с 2014 года почти треть финансов Троице-Сергиевой лавры прошла через структуры зятя бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Сергея Янчукова". Кто-то возразит: благотворители вкладывают в воспитание детей деньги, а внутренние порядки в интернате — дело других. Нет, это не так. Надо ли рекламировать то, что вызывает озабоченность общественности.

Кредитное пике "Мангазеи"

Наконец, о бизнесе компании. Если проанализировать открытые данные об экономической деятельности "Мангазеи", размещенные в открытой базе экономической информации SEDAR и на сайте самой компании, можно сделать ряд интересных наблюдений.

В течение двух последних лет у компании наблюдается определенный спад по ключевым производственным и финансовым показателям. Запасы на месторождениях не вечны, рано или поздно они иссякают. Намеченный производственный план по добыче золота рискует быть невыполненным, а себестоимость добычи продолжает расти. Это, видимо, может быть связано с неэффективной организацией производственного процесса и проблемами с технологией извлечения золота. Соответственно, снижаются и продажи золота государству. Один из ключевых показателей эффективности и финансовой отчетности — EBITDA , то есть прибыль до вычета налогов — упал, по данным SEDAR, по сравнению с 2017 годом больше чем на 100%. Наконец, размер накопленного убытка компании на конец 2018 года составил около $277 млн.

Так за счет чего же компания держится на плаву? Очевидно, за счет кредитов. На долю заемного капитала, по данным СМИ, приходится 73% активов, и, соответственно, только 27% — на собственные средства. Такой дисбаланс обычно приводит к финансовой зависимости бизнеса. Компания Янчукова имеет шанс скатиться в долговую яму на фоне падающей операционной эффективности и растущих инвестиционных вложений. Что же может быть палочкой-выручалочкой в такой ситуации? Возможно, новый актив, который существенно улучшит финансовые показатели. Однако это не означает, что кому-либо дозволено игнорировать то, что годами наработано при становлении рыночной экономики. Свои трудности компания обязана преодолевать законным путем. Однако после решения суда апелляционной инстанции "Мангазее", возможно, придется решать свои проблемы без Итакинского месторождения.

Не секрет, что, наращивая золотой запас, государство осознанно выполняет и другую задачу — поддерживает отечественных производителей золота. В конечном счете и государству, и производителям это выгодно. Но государство еще заинтересовано и в том, чтобы эта поддержка осуществлялась на честных рыночных условиях. И адресовалась только эффективным производителям.

Валерий ЛЬВОВ

