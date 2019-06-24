24.06.2019 09:10 191

Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М». Компанию покупает структура Алексея Тайчера, который выступает своеобразным «белым рыцарем», приобретая ее без дисконта. Новые собственники собираются дополнительно развивать железнодорожный операторский бизнес. Фонд же избавился от крупного актива, мешающего проходить стресс-тесты. При этом перед НПФ остается задача по выходу из других подобных инвестиций.

НПФ «Благосостояние» договорился о продаже лизинговой компании «Трансфин-М» (ТФМ), рассказали несколько источников "Ъ", близких к переговорам. По их словам, покупателем выступает «ТФМ-Гарант». 70% этой компании принадлежит Алексею Тайчеру — бывшему главе Федеральной грузовой компании (ФГК), ныне советнику гендиректора ОАО РЖД на общественных началах, члену совета директоров ТФМ и ГТЛК. Остальная доля у нового менеджмента ТФМ: членов правления Максима Анищенкова, Александра Голанда и Ивана Благодатских. Сделка реализуется в формате MBO (management buy-out). В НПФ подтверждают, что договоренность по сделке достигнута, но не раскрывают потенциальных покупателей. «Цена продажи около 35 млрд руб., что соответствует коэффициенту к капиталу более 1,4. К тому же часть стоимости была получена в виде дивидендов от ТФМ»,— уточняет представитель «Благосостояния».

Сделка в основном будет профинансирована за счет заемных средств, рассказывает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией, ее профинансирует ВТБ, отмечает другой.

В ВТБ и ТФМ от комментариев отказались.

Сделка будет закрыта после согласования с ФАС, куда документы были поданы месяц назад. В ФАС сообщили "Ъ", что изучают ходатайство. «Направлены запросы заявителю с целью определения причин двукратного роста цен в цепочке посредников при передаче вагонов ТФМ под перевозку конечным грузоотправителям,— добавляют в ФАС.— Также будет изучен вопрос возможной координации ценовой политики с ГТЛК и ФГК».

ТФМ специализируется на операционной аренде и лизинге железнодорожной техники. В рейтинге оперлизинговых компаний INFOLine за 2018 год «Трансфин-М» заняла второе место. Общий парк вагонов — около 53 тыс. шт. Согласно данным «Эксперт РА», доля техники в операционной аренде в портфеле составляла 46%, доля финансового лизинга железнодорожной техники и техники для иных сухопутных перевозок — 36,4%. Чистая прибыль компании за 2018 год составила 4,4 млрд руб., в три раза больше, чем годом ранее.

Ранее источники "Ъ" указывали, что для прохождения стресс-тестов, обязательных для пенсионных резервов с этого года, требуется выйти из всех активов «Трансфин-М» (доля в портфеле около 15%), в том числе облигаций, которых на балансе фонда находится на 30 млрд руб. Один из собеседников "Ъ" указывает, что договоренности по сделке, достигнутые с покупателем, решат эту проблему. Представитель НПФ подтверждает, что компания продается «из-за большой концентрации на данную инвестицию, несмотря на высокие рейтинги, устойчивое финансовое положение и высокий уровень дивидендных выплат (2,2 млрд руб. в 2018 году.— "Ъ")». Переговоры о продаже велись почти полтора года, среди возможных покупателей были Сбербанк, ВТБ, ГТЛК, структуры господина Тайчера (см. "Ъ" от 19 ноября 2018 года ). Обсуждаемая цена находилась в диапазоне 33–38 млрд руб., а сам НПФ ориентировался на 37,5 млрд руб. (см. "Ъ" от 20 июля 2018 года ). Не исключалась и продажа по частям.

Новые собственники покупают компанию целиком.

Источник "Ъ", знакомый с планами ТФМ, отмечает, что покупатели планируют сосредоточиться на двух направлениях: финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом (последним ТФМ ранее не занимался).

В части лизинга это финансирование инфраструктуры для транспортировки грузов от «первой» до «последней» мили, которое включает в себя финансирование подвижного состава, портовое оборудование для перевалки и транспортировки грузов, угледобывающую спецтехнику, морские суда. Как считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, «Алексей Тайчер в этой ситуации выступает своеобразным "белым рыцарем", помогая акционерам НПФ сразу решить ряд проблем» При этом, по его словам, «дисконта, вопреки норме последних сделок, нет, и реструктуризация долга не требуется».

НПФ собирается вложить вырученные средства «в высоколиквидные рыночные инструменты». Но как указывает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов, «у фонда исторически сохраняется высокая концентрация на недостаточно ликвидные активы, поэтому можно ожидать выхода из подобных инвестиций».

Илья УСОВ, Наталья СКОРЛЫГИНА