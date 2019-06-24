24.06.2019 09:20 281

В Москве для строительной сферы будет создана единая цифровая платформа. Застройщики с ее помощью смогут получать все необходимые госуслуги одним пакетом, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На разработку такой платформы уйдет несколько лет. Над ее созданием вместе с Москвой работают два федеральных министерства: строительства и экономического развития. "Это будет единый ресурс, доступный как для всех органов исполнительной власти, занятых в строительной сфере, так и для застройщиков", — пояснил Левкин. По его словам, с декабря прошлого года строительные компании в Москве услуги ресурсоснабжающих организаций могут получить через портал mos.ru. За полгода получено более 3500 заявок, около полутора тысяч из них — на заключение договоров о подключении к инженерным сетям. К новому сервису присоединились шесть организаций: "ОЭК", "МОЭК", "МОЭСК", "Мосводоканал", "Мосгаз" и "Мособлгаз". В будущем список пополнит и "Мосводосток".

- Сегодня мы работаем с шестью компаниями, профили которых — газ, вода, водоотведение, тепло- и водоснабжение, — объяснил Лёвкин. — Но "Мосводосток" пока не участвует в эксперименте, поэтому мы хотим, чтобы до конца этого года — начала следующего эта компания тоже перевела свои услуги в электронный вид.

Подача заявок через интернет, подчеркнул Сергей Левкин, экономит застройщикам время. Главное преимущество — приезжать в госучреждения, как раньше, больше не нужно. Услугу можно получить в удобное для компаний время — достаточно заполнить заявку на портале mos.ru, а потом отслеживать ее судьбу в личном кабинете. Такая схема, по мнению Левкина, стирает административные барьеры. Например, сроки подключения к инженерным сетям с помощью интернета уже сократились. На это сегодня уходит не больше месяца.

Тем временем

На портале mos.ru новую жизнь получили две электронные услуги: "Оформление разрешения на строительство" и "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". На обновлении сказались изменения в федеральном законодательстве. Тем, кто планирует построить дом на своем земельном участке, разрешения на индивидуальное жилищное строительство теперь получать не нужно.

Сергей ЖУКОВ

