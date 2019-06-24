24.06.2019 09:30 200

Число зарегистрированных самозанятых за первые полгода эксперимента достигло 110 тыс., сообщили «Известиям» в ФНС. Банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан — помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета кредитные организации разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов. Эксперты уверены: самозанятые выгодны банкам как клиенты, поскольку в части кредитования они в своем роде «первокурсники» и из них можно вырастить зрелых потребителей. При этом не стоит исключать и рисков платежеспособности «новичков», не всегда имеющих регулярный доход.

Охота на самозанятых

За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тыс. человек, рассказали «Известиям» в ФНС. Активность этой категории граждан привлекла внимание кредитных организаций, и ряд банков начали разрабатывать для них специальные продукты. Так, Сбербанк запустил функционал по регистрации налогоплательщиков в своем мобильном приложении. Новая опция позволяет не только поставить на учет свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения, сообщил «Известиям» директор дивизиона Сбербанка «Малый и микро бизнес» Александр Белокопытов. Из всех зарегистрированных самозанятых примерно 60% — клиенты банка, уточнил он. Одновременно финансовая организация готовит и специализированные кредитные продукты, однако подробности пока не раскрывает.

О готовности разработать специальную линию кредитов заявили и в «Тинькофф». По данным пресс-службы банка, количество клиентов из числа самозанятых уверенно растет. Действующая линейка продуктов полностью покрывает потребности этой категории граждан, однако, как отметили в пресс-службе организации, по мере развития сегмента банк будет готов предложить продукты, которые помогут им в развитии своего бизнеса. Сегодня самозанятые граждане могут взять в «Тинькофф» потребительский кредит и займ под залог недвижимости.

По данным ЦБ, средняя ставка по кредиту для физлиц на срок до года в апреле 2019-го составляла 15,06%. На срок выше года — 13,37%. Стоит отметить, что речь идет о процентах по кредитам без залога.

В стадии разработки находятся специальные кредитные программы для самозанятых и в Альфа-банке, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. Организация запустила полный функционал регистрации самозанятых в мае, и на сегодняшний день уже регистрацию прошли несколько тысяч клиентов. Поэтому в компании видят потенциал для более интенсивного роста количества таких пользователей.

Аналогичные сервисы готовят или уже сделали ВТБ, МТС-банк, МКБ, Совкомбанк и «Ак Барс». Последний подготовил и специальный страховой продукт для самозанятых: при его приобретении клиент получает материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью или имуществу, а также квалифицированную юридическую помощь.

Кредитный первокурсник

О том, что налоговый эксперимент для самозанятых себя оправдал, уже неоднократно заявляли чиновники и эксперты. Так, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин готов дать регионам право с 2020 года вводить на своей территории этот налоговый режим. При этом изначально эксперимент должен был в течение 10 лет проходить на территории четырех пилотных субъектов — в Москве и Татарстане, а также в Московской и Калужской областях. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, в бюджет от деятельности самозанятых за первые пять с половиной месяцев действия режима поступило уже 127 млн рублей.

Банки в лице самозанятых могут получить очень выгодных клиентов, если действительно разработают для них специальные кредитные предложения, считает эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

— По сути, это как принять на работу студента на первом курсе, чтобы к концу его обучения получить специалиста, необходимого именно этой компании, — отметил он.

По словам эксперта, регистрация самозанятых стала очень привлекательным маневром, поскольку люди увидели в этом плюсы. Первый и самый очевидный — право работать с юрлицами, что сильно расширяет базу потенциальных клиентов. Второе — возможность показывать свои доходы и легализовать их для предоставления банкам.

— Право получить кредит на развитие бизнеса и в будущем вывести его из разряда «самозанятый» в классическое ООО или ИП привлекает многих, но раньше людей отпугивали изначальные траты, — добавил эксперт.

Кредитные организации, которые ищут новую клиентуру, заинтересованы в самозанятых, поскольку они не только в значительном масштабе представлены на рынке, но и получили квалифицированные признаки от государства, пояснил «Известиям» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Когда выявляется новый целевой сегмент, банки сразу начинают готовить для него специальные продукты. Когда предложения разработают, можно будет начать переговоры с ЦБ об особых условиях контроля, подчеркнул эксперт.

Эта необходимость, отметил Гарегин Тосунян, обусловлена возможными рисками, которые несет в себе сегмент самозанятых: у них не всегда может присутствовать постоянный достаток и могут возникать проблемы с залоговым обеспечением. Однако если государство уже взялось за их регулирование, то следующим шагом могут быть какие-то послабления и льготы банкам, работающим с новым видом клиентов, отметил эксперт.

Елена РОЖКОВА