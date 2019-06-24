24.06.2019 10:00 225

Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам. Жалоба есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok. Заявление подано в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске.

Суть конфликта

За контроль над «Восточным» борются две группы акционеров — Baring Vostok и «Финвижн» Авестисяна (вместе с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым). Они стали акционерами «Восточного», контроль в котором был у Baring, после его объединения с банком «Юниаструм» Аветисяна и партнеров в 2017 году.

Контролирующим акционером «Восточного» должна была стать «Финвижн», поэтому стороны заключили опционное соглашение на 9,99% акций банка, которые держала Evison. Срок опциона истек 31 марта 2018 года, но Evison отказалась его исполнять, заявив, что компания Аветисяна вывела средства из «Юниаструма» перед объединением банков.

Весной 2018 года стороны обменялись исками и претензиями в Лондонском международном арбитраже. «Финвижн» спустя год пошла в российский суд, и в мае 2019 года Амурский арбитраж обязал Evison исполнить опцион, а затем «Финвижн» добилась немедленного исполнения этого решения и выкупила пакет за 750 млн руб. Теперь контроль (больше 50%) над «Восточным» перешел к Аветисяну и партнерам, но Evison пытается это оспорить.

Baring Vostok в 1990-х годах основал американский инвестор Майкл Калви. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве (заведено после обращения Юсупова в ФСБ), большинство его партнеров сидят в СИЗО. По версии следствия, он уступил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG; следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. Калви связывал дело с конфликтом в «Восточном».

Претензии по выводу активов

Структура Baring заявляет, что суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из «Юниаструма» и «обманного завышения уровня его капитала». «Финвижн» провела сделки по выводу активов из «Юниаструма» уже после проверки аудитором КПМГ (завершилась 31 мая 2016 года), но до объединения с «Восточным» — в сумме на 3,6 млрд руб., считает Baring. В жалобе описаны некоторые из этих сделок.

Evison утверждает, что «Юниаструм» с 23 июня по 13 июля 2016 года купил у своего акционера — «Финвижн» — небольшие доли в нескольких компаниях и опционы на их акции за 1,6 млрд руб. Сама «Финвижн» покупала эти доли у Шерзода Юсупова за 5,4 млн руб. Часть средств, вырученных «Финвижн», затем переводилась на счета за рубежом. Сделки проводились с ценными бумагами компаний, которые банк кредитовал. ЦБ писал о «признаке вывода активов» в таких сделках.

Шерзод Юсупов говорил РБК, что работал с этими компаниями еще до описанных событий: занимался привлечением финансирования. Затем он получил опционы на акции по стоимости ниже рыночной, после чего передал их «Финвижн» в обмен на долю в «Юниаструме». «BOC Russia (старое название «Финвижн». — РБК) реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструм Банку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд руб.», — пояснял он.

Другой случай вывода активов произошел через выдачу кредита на 1,78 млрд руб. тепличному комплексу «Грибная ферма», утверждает Evison: основную часть средств вскоре перевели на счет на Кипре, а ЦБ счел возврат кредита маловероятным.

«Финвижн» отвечала на эти обвинения. Компания подчеркивала, что в предписании ЦБ о досоздании резервов, выданном позднее по результатам проверки, заключений о выводе активов нет, а сделки согласовывались с Baring Vostok; кроме того, в 2017 году между «Финвижн» и Baring Vostok было подписано дополнительное соглашение об отсутствии претензий к активам двух банков.

Претензии к отчетности

Другой блок жалоб Baring связан с «искажением финансовой отчетности». Компания Аветисяна скрыла заведомо невозвратные кредиты и признаки вывода активов в «Юниаструме», утверждает Evison. В результате «намеренного обмана Evison» по вопросу об активах «Юниаструма» к «Восточному» вместо актива был присоединен пассив, говорится в жалобе.

Большая часть кредитов, выданных «Юниаструмом», приходилась на две группы заемщиков — на группу бизнесмена Вячеслава Зыкова, заседающего вместе с Аветисяном в «Клубе лидеров» при Агентстве стратегических инициатив (14,9 млрд руб., 40% кредитного портфеля), и группу «Волгабас» (5,6 млрд руб., 15% корпоративного кредитного портфеля). Банк нарушал норматив ЦБ по максимальному размеру риска на группу связанных заемщиков, говорится в жалобе Evison, но из отчетности этого не было видно: в итоге ЦБ предписал «Восточному» досоздать резервы на 19,6 млрд. руб., из них 16,7 млрд. руб. — в связи с переоценкой «активов», полученных от «Юниаструма».

В отчетности «Юниаструма» на сайте ЦБ от 1 августа 2016 года не был отражен убыток от сделок, с помощью которых, как считает Evison, выводились активы, говорится в жалобе. На 1 августа банк зафиксировал уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг на 7,9 млн руб. вместо минимум 1,3 млрд руб., утверждает структура Baring Vostok: активы и капитал «Юниаструма» должны были сократиться на 3,8 млрд руб. (в сравнении с данными на 31 мая 2016 года), но в августовской отчетности капитал даже подрос.

«Сделки были корректно отражены в соответствующие периоды в отчетности», — сказал РБК представитель «Финвижн», предложив более детальные вопросы адресовать в банк. РБК направил запрос в «Восточный».

По словам собеседника, близкого к одной из сторон конфликта, «Восточный» в акте возражения на проверку ЦБ указывал, что чистая прибыль по компаниям, доли в которых приобретались «Юниаструмом», составила почти 2 млрд руб. После этого ЦБ в итоговом акте проверки предписал доначислить по ним резервы на 700–800 млн руб., добавил источник.

Претензии к самому опциону

Evison считает, что опцион нельзя считать вступившим в силу, так как документы о слиянии банков, подготовленные «Юниаструмом», содержали «недостоверные и явно завышенные сведения» о размере капитала «Юниаструма» (13,9 млрд руб. на 1 октября 2016 года).

Другой довод о недействительности опциона связан с особенностями английского права (Амурский арбитраж рассматривал этот спор по английскому праву, так как это предусматривало соглашение об опционе). По нему договор можно считать недействительным, если одна из сторон предоставила заведомо ложную информацию, побудившую ее заключить договор, утверждает Evison.

Структура Baring Vostok настаивает, что ей не были заранее известны сделки «Финвижн» по выводу активов из «Юниаструма» и его финансовое положение. Она узнала о них в ходе проверки ЦБ в 2018 году и сразу направила «Финвижн» письмо, в котором сообщила об отказе от исполнения опциона. Однако Амурский арбитраж придерживается обратной позиции по осведомленности Evison.

Еще одним из условий исполнения опциона было урегулирование долга Первого коллекторского бюро на 2,6 млрд руб. перед «Восточным» (этот эпизод и лег в основу дела против Калви). Заявление Юсупова в правоохранительные органы говорит о том, что разногласия по задолженности «разрешены не были», а значит, не достигнуты и условия исполнения опциона, считает Evison.

Evison вновь заявила, что суд ошибочно определил подсудность спора: опцион был заключен по английскому праву и должен был рассматриваться в Лондонском международном арбитраже.

Сам процесс в Лондоне, который на момент обращения «Финвижн» в Амурский суд шел уже год, уже имеет промежуточные итоги. Трибунал суда в июне вынес решение в пользу «Финвижн» Аветисяна, признав ее право на опцион, а Evison уличил в намеренном уклонении от его исполнения. Претензии о выводе активов со стороны Evison будут рассмотрены трибуналом в январе 2020 года, в суд заявлены и претензии о возмещении ущерба к Evison от «Финвижн» на 22 млрд руб.

Решение Амурского суда было «беспрецедентно быстрым», заявил РБК представитель Baring: «Невиновные люди уже более четырех месяцев остаются заложниками в коммерческом споре, являясь ключевыми свидетелями по тому же делу о мошенничестве и опционе, которое будет рассматриваться в Лондоне».

Павел КАЗАРНОВСКИЙ