24.06.2019 10:10 250

На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж. Участники рынка считают, что так площадка укрепит позиции, но сомневаются, что ей удастся привлечь в России большое число поставщиков.

Онлайн-платформа AliExpress начинает подключать российских поставщиков, рассказал "Ъ" ее представитель Антон Пантелеев. По модели маркетплейса к ней смогут подключиться малый и средний бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели. На первом этапе они смогут торговать только на российском рынке, в дальнейшем ожидается расширение географии. С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.

Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.

Например, поставщик сам будет решать, в каких регионах реализовывать продукцию, а доставлять товары сможет как своими силами, так и используя инфраструктуру и сервисы AliExpress. «Это особенно полезно небольшим бизнесам в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем»,— считает гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Также компания меняет позиционирование площадки Tmall, которая станет платформой для крупных брендов. Ее бизнес-модель сохранится: Tmall продолжит работать как по модели маркетплейса, так и через закупки и продажи. Сейчас на Tmall в России представлено около 100 тыс. товарных наименований и зарегистрировано более 500 брендов, более половины из которых — российские, рассказывают в компании. По словам Лю Вэя, разделение Tmall и AliExpress в России будет соответствовать ситуации в Китае, где для малого и среднего бизнеса есть Taobao, а Tmall работает с крупными брендами.

Объем трансграничной торговли в России в 2018 году составил 316 млрд руб., подсчитывал Институт Гайдара для Национальной ассоциации дистанционной торговли. По оценкам собеседников "Ъ" на рынке e-commerce, около 90% этого объема приходится на Китай, а 70% от него — на AliExpress. Таким образом, оборот компании на российском рынке в прошлом году мог составлять около 200 млрд руб.

В октябрьском интервью РБК Лю Вэй отмечал, что выручка Tmall достигла 10% оборота российского AliExpress. Весь российский рынок e-commerce в 2018 году, по оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, составил 1,66 трлн руб. С учетом того, что доля e-commerce в обороте всей розницы составляет около 5%, онлайн-игроки конкурируют не друг с другом, а с традиционной розницей, напоминают в пресс-службе Ozon.

Дополнение ассортимента товарами локальных продавцов — логичный шаг рынка в сторону консолидации, полагает гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов: «Становясь площадкой, представляющей интересы российского бизнеса на внутреннем рынке, компания получит возможность снижать цены на логистические решения. В конечном итоге это будет на руку покупателям».

AliExpress укрепит позиции на рынке, соглашается управляющий партнер Strategy& (консалтинговое подразделение PwC) Максим Ермилов. Маркетплейсы жестко конкурируют за ресурс, на котором потребитель начинает искать товар, а у AliExpress как раз высока доля прямого трафика, то есть многие пользователи ищут товары сразу на нем, отмечает он.

AliExpress начал выходить на российских поставщиков еще около пяти лет назад, уточняет гендиректор PickPoint Надежда Романова. По ее словам, тогда AliExpress проводил жесткий отбор, в результате которого остались только крупные компании, которые затем и попали на Tmall. При этом госпожа Романова скептически оценивает планы AliExpress привлечь российский малый и средний бизнес: «Не так много производителей и поставщиков, желающих продавать в столь низком ценовом сегменте для России». У нас в стране пока достаточно скромное производство, соглашается источник в одной из крупных компаний на рынке e-commerce, и двигателем продаж выступает импорт, а он сконцентрирован географически на Москве и на крупных импортерах или дистрибуторах.

Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ