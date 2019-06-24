Рубль вновь у пика 10 месяцев из-за спроса на риск, роста нефти и налогов

24.06.2019 11:00 323

Рубль подрастает утром понедельника, и на его стороне глобальный спрос на риск из-за ожиданий снижения ставки ФРС и надежд на успех встречи глав США и КНР, дорожающая нефть, а также уплата ключевых российских налогов на текущей неделе.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,90, и российская валюта набирает 13 копеек от уровней пятничного закрытия.

Текущие котировки вблизи максимума с 1 августа 2018 года, 62,87 за доллар, достигнутого в прошлый четверг.

К евро рубль к 10.20 МСК дорожает на 7 копеек, котировки — вблизи 71,58.

При этом встряхнувшая котировки рубля и ОФЗ в пятницу санкционная тематика пока не получила продолжения и ушла в тень.

"Реалии российского финансового рынка таковы, что практически любая "красная строка" по санкциям вызывает краткосрочную панику в валютном и долговом сегментах. В более длительной перспективе данные эпизоды зачастую становятся отличным моментом для открытия длинных (рублевых) позиций – особенно актуально для ситуаций, когда детали сообщений СМИ оказываются малосодержательными по сути", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

На форексе доллар США продолжает дешеветь после того, как ФРС в прошлую среду дала понять, что может снизить ставку даже на половину процентного пункта до конца текущего года в качестве ответа на рост неопределенности в экономике и снижение ожидаемой инфляции.

В паре с евро он достиг в понедельник утром худшего за три месяца значения — $1,1389, сейчас котировки вблизи $1,1379, и доллар теряет 0,1% с начала дня.

Сырьевые и развивающиеся валюты получают поддержку от ожиданий, что предполагаемая в ближайшие выходные встреча лидеров США и КНР на саммите G20 приведет к прогрессу в отношениях между двумя крупнейшими мировых экономиками, омраченными в последнее время торговыми войнами.

Нефть сегодня достигла июньских максимумов на фоне сохранения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами. Баррель Brent сейчас оценивается в $65,70 (+0,8%).

Локальной поддержкой выступают первая часть сезона дивидендных выплат и июньский налоговый период, что предполагает продажу экспортными корпорациями валютной выручки для пополнения запаса рублевой ликвидности.

Завтра завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов, а в пятницу, 28 июня пройдет уплата налога на прибыль.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА