24.06.2019 15:00 361

Во второй половине 2019 года ЦБ собирается запустить переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг в Системе быстрых платежей (СБП). Сервис позволит оплачивать покупки в магазине с помощью QR-кода торговой точки и мобильного приложения банка. Покупателю нужно будет ввести сумму, а его банк спишет со счета деньги и переведет в банк счета магазина.

Уже сейчас пользователи СБП могут переводить друг другу деньги со счета на счет в разных банках по номеру телефона. Такие операции основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков считает демонополизацией услуги. Однако он опасается, что когда сервис станет посредником между физлицами и юрлицами, выгоду получат ретейлеры, а малые и средние банки, доход которых во многом состоит из операций по картам, будут терпеть убытки, пишут «Ведомости» .

«Мы против этих инициатив с C2B (переводов от физического лица юрлицу. — Forbes), это нездоровые тенденции, потому что все банки будут страдать», — сказал Тиньков.

Предприниматель уточнил, что крупные банки, вроде Сбербанка, не пострадают от появления нового способа оплаты. Тиньков убежден, что сравнение СБП с китайскими сервисами WeChat Pay и Alipay некорректно, поскольку в Китае банки не предлагают кешбэков и бонусов.

Ранее похожие опасения высказывал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. В интервью «Прайму» он заявил, что введение оплаты по QR-кодам способно привести к отмене банковских программ лояльности. Хьюз подчеркнул, что новый вид оплаты потребует от покупателей дополнительных действий. «Мы все привыкли к этому опыту: оплачивать покупки, прикладывая карту или смартфон к терминалу, — это классно. При использовании QR-кода появляется дополнительное действие — с точки зрения пользовательского опыта это хуже», — сказал он.

Спор между банками и регулятором по СБП основан на размере комиссии, которую кредитные организации смогут брать со своих клиентов при проведении операций. Пока юрлицам предлагают тариф «порядка 0,4%», но банки эта величина не устраивает.