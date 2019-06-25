25.06.2019 08:00 253

Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- В течение первых двух декад июня рубль возобновил рост после майской передышки. За этот период рубль подорожал к доллару на три процента, а к евро — на два процента. И к началу третьей декады месяца обновил годовые максимумы.

Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.

До конца июня еще остается время, и за этот период может произойти много важных событий в геополитике и экономике, что может изменить картину июня и даже продолжать отыгрываться в июле.

Уже в первые дни июля в Вене состоится встреча стран-участниц соглашения "ОПЕК+". На ней будет приниматься решение о продлении или отказе от сделки на второе полугодие 2019 года. Мы ожидаем, что соглашение будет продлено, что может вызвать рост цены нефти и, соответственно, укрепление российского рубля. Отказ от продления соглашения, что менее вероятно, приведет к падению цены на нефть и ослаблению рубля.

До конца первой декады июля Росстат опубликует данные по годовой инфляции потребительских цен за прошедший июнь. Полагаем, что в июне годовая инфляция не превысит отметки в 5,2 процента. Если реальные темпы годовой инфляции совпадут с этим прогнозом, рубль имеет хорошие шансы на дальнейший рост.

Остальные важные события июля запланированы на третью декаду месяца. Так, Европейский центральный банк 25 июля будет принимать решение по процентной ставке. С высокой вероятностью ЕЦБ опять сохранит ее без изменений на нулевом уровне. Однако комментарии руководства и возможные ориентиры по будущей денежно-кредитной политике могут повлиять в краткосрочном аспекте на курс евро.

Также следует отметить, что на любых негативных новостях из Евросоюза или еврозоны следует покупать подешевевший евро, особенно это касается россиян, желающих провести в этом году свой летний отпуск в Евросоюзе.

А на следующий день, 26 июля, в 13:30 совет директоров Банка России примет решение о ключевой процентной ставке. Скорее всего, Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне в 7,5 процента. Тем не менее, на решение ЦБ будут в значительной степени влиять темпы годовой инфляции за июнь и динамика цен на нефть.

При положительных макроэкономических параметрах ЦБ РФ может еще раз понизить ключевую ставку, хотя, по нашему мнению, это было бы логично сделать на сентябрьском заседании. Рубль на решение Банка России чаще всего реагирует парадоксально, так что динамика курса российской национальной валюты после решения ЦБ может быть любой.

В самый последний день июля комитет по открытым рынкам ФРС США будет принимать решение по процентной ставке. С высокой вероятностью снижения процентной ставки в США в июле не произойдет, но не будет и повышения.

На наш взгляд, 31 июля следует обратить внимание на сопроводительные комментарии ФРС, особенно если в них будет указан предполагаемый срок перехода к смягчению монетарной политики и снижения ставок. В любом случае, для рубля решение Федрезерва США будет благоприятным практически в любом случае, если только американский регулятор в силу каких-то причин не решит вновь перейти к повышению ставки.

В политическом плане на рубль могут влиять такие события, как дальнейшая эскалация торговой войны между Китаем и США, угроза экономических санкций со стороны США, которая на порядок уменьшилась (особенно после принятия закона DETER в его самом мягком варианте), но полностью не исчезла.

По курсу доллара в июле я ожидаю коридор в 62-65 рубля, а для курса евро — диапазон 71-73 рубля. Мы по-прежнему рекомендуем делить сбережения между долларом и рублем. Для тех, кто планирует отдыхать этим летом в странах еврозоны, рекомендуем приобретать евро, когда курс этой валюты к рублю пойдет снова вниз.

Георгий ПАНИН

