25.06.2019 08:10 157

Qiwi начнет выпускать дебетовые карты «Мир», которые будут привязаны к онлайн-кошельку, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации. Там пояснили, что интерес к платежной системе со стороны пользователей растет, в том числе благодаря системам лояльности «Мира». В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает оператором «Мира», подтвердили, что планируют развивать сотрудничество в направлении электронных кошельков. Другие онлайн-кошельки уже предлагают «пластик», привязанный к счету, но работают с международными платежными системами. Однако рассматривают для дальнейшего сотрудничества и российский «Мир», рассказали в пресс-службах сервисов. Такие дебетовые карты, связанные с онлайн-кошельками, пока не составляют конкуренцию банковским, но это важный шаг для повышения их значимости в будущем, считают эксперты. По их мнению, главным бенефициаром подобных сделок станет сама платежная система «Мир».

«Мир» в кошельке

Qiwi Банк уже начал начал выпускать карты «Мир» для В2В-проектов. Следующим шагом будет эмиссия привязанного к Qiwi Кошельку «пластика» с платежной системой «Мир» для всех физлиц. Об этом «Известиям» рассказал представитель платежного сервиса, однако сроки выпуска карт для населения не уточнил. Принимая такое решение, в компании ориентировались на потребности пользователей, отметил директор по продукту и IT группы Qiwi Андрей Протопопов. На данный момент выпущено уже более 60 млн карт «Мир», это подтверждает их востребованность как среди частных клиентов, так и среди бизнес-пользователей, отметили в пресс-службе платежного сервиса.

В НСПК «Известиям» сообщили, что электронные кошельки — одно из направлений развития системы. Там добавили, что постоянно наращивают сотрудничество с различными компаниями для предоставления интересных и востребованных платежных продуктов и сервисов. В Центральном банке на момент публикации не ответили на вопрос «Известий» о перспективных направлениях развития платежной системы «Мир».

Qiwi станет первым онлайн-кошельком, выпустившим дебетовые карты «Мир». Другие сервисы электронных денег предлагают клиентам пластиковые карты, привязанные к иностранным платежным системам. Например, «Яндекс.Деньги» выпускает карты MasterСard, рассказали «Известиям» в организации. Там также сообщили, что прорабатывают возможность эмиссии пластиковых карт «Мир».

В WebMoney, который выпускает «пластик» нескольких иностранных платежных систем, наоборот, скептически отнеслись к эмиссии карт «Мир». Ценность онлайн-кошелька заключается в наличии и развитии экосистемы сервисов и услуг для пользователей, а не в продаже физическому лицу еще одной банковской карты, заявили в пресс-службе сервиса. Там добавили, что онлайн-кошелек предлагает собственное решение для расчетов «в офлайне» по QR-коду.

В электронном платежном сервисе RBK.Money рассказали «Известиям», что выпускать пластиковые карты для основных своих партнеров — бизнес-клиентов — не планируют. По словам генерального директора сервиса Дениса Бурлакова, выпуск карт, использующих российскую платежную систему, будет выгоден и Qiwi, и НСПК с точки зрения репутации. НСПК наращивает объемы своих карт, поэтому заинтересован в дополнительных банках-эмитентах и качественно новых клиентах, которых может дать современный онлайн-сервис, пояснил Денис Бурлаков. Для самого онлайн-кошелька это расширение продуктовой линейки, но к значимому росту пользователей это не приведет, добавил он.

Банки не плачут

Выпуск «пластика» — это массовое явление для онлайн-кошельков, рассказал портфельный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Однако такие карты не составляют конкуренцию банкам, уверен он.

— Пластиковые карты, с помощью которых можно вывести деньги из сервиса, лишь расширяют функционал онлайн-кошелька. Но вряд ли обычному пользователю финансовых услуг придет в голову оформить свою основную карту в электронном кошельке, а не в классической финансовой организации, — усомнился эксперт.

Он предположил, что основной причиной выпуска банковской карты Qiwi на ПС «Мир» — это диверсификация предложения услуг. На российскую платежную систему есть спрос: возможно, кто-то хочет пользоваться национальными разработками в случае ужесточения санкций, отметил Тимур Нигматуллин. Спрос на банковские карты «Мир» подтверждается тем, что они выпускаются десятками миллионов, добавил эксперт.

Онлайн-кошельки — серьезные конкуренты банкам на трансакционном рынке, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Он отметил, что кредитные организации с годами активнее развивают IT-услуги, но каждое нововведение медленно осваивается крупными корпорациями. Электронные кошельки также экспериментируют с новыми сервисами, но они более мобильны и технологичны. Однако, по словам эксперта, о полноценной конкуренции говорить пока рано.

Выпуск пластиковой карты Qiwi с платежной системой «Мир» — это хороший имиджевый шаг для самой платежной системы, считает Александр Бахтин. Для «Мира» это поиск новых клиентов, расширение рынков сбыта и повышение узнаваемости в новых кругах, отметил он. Для самого Qiwi такая карта едва ли станет конкурентным преимуществом перед другими платежными системами, скорее, сам сервис получает внутренние преференции от НСПК, уверен эксперт.

Наталья ИЛЬИНА

