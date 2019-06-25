25.06.2019 09:00 212

Самое заметное изменение – фирменное «яйцо» на логотипе оператора вместо белого стало красным и потеряло подложку в виде красного квадрата. Кроме того, изменилось начертание шрифта. Вместо слогана «Ты знаешь, что можешь» компания теперь будет использовать новый – «Быть лучше каждый день».

Рекламная кампания в новом стиле и с новым слоганом стартовала в понедельник, 24 июня. Ее главным героем по-прежнему будет Дмитрий Нагиев. Новое позиционирование и визуальный стиль разрабатывали при поддержке двух агентств: британского ASVK Consulting и российского BBDO Branding. Стоимость работ компания не раскрыла.

Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо. После этого вносила в него лишь косметические изменения, например, обновляла шрифты. Визуальное оформление с красной полосой в виде мазка кисти с краской компания признала «устаревшим» и решила сделать акцент на «более динамичные» форматы.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

