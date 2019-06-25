25.06.2019 09:30 162

Правительство подготовило директиву Росимуществу увеличить уставный капитал компании «Росагролизинг» на 3 млрд руб. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Докапитализацию проведут, разместив дополнительно 6 млн обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой — 500 руб. Ценные бумаги разместят по закрытой подписке, то есть они будут проданы заранее определенному кругу лиц, в данном случае — Росимуществу.

Правительство также поручило отразить эти изменения в уставе компании. Директива утверждена зампредом правительства Алексеем Гордеевым.

«Росагролизинг» занимается арендой сельхозтехники и принадлежит Росимуществу. Уставный капитал «Росагролизинга» с февраля 2019 года составляет чуть более 87 млрд руб., следует из опубликованных на сайте организации изменений к уставу (*.pdf). По данным СПАРК, по итогам 2017 года выручка от продажи составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.