25.06.2019 09:50 202

К началу мая портфель потребительских кредитов обогнал по темпам роста ипотечный, пишет ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике: по итогам апреля прирост в годовом выражении составил 25,2 против 23,5%. Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года, уточнил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Месяцем ранее потребительские кредиты и ипотека сравнялись по темпам роста на уровне 24,2%, затем рост необеспеченного кредитования еще сильнее ускорился, а ипотечного — замедлился, следует из данных ЦБ. Наметился и рост доли потребкредитов в розничном кредитном портфеле банков, отмечает регулятор.

Темпы роста розничного кредитования в начале 2019 года продолжали расти, хотя и не так быстро, как годом ранее, указывает ЦБ: на начало мая рост розничного кредитного портфеля составил 23,8%, ускорившись с 23,4% двумя месяцами ранее. В ближайшие месяцы розничное кредитование продолжит расти с той же скоростью, ожидает ЦБ, но к концу года рост замедлится: розничный кредитный рынок насыщается, скажутся и меры регулятора по ограничению долговой нагрузки населения.

ЦБ повысил прогноз роста розничного кредитования на 2019 год в связи с более быстрыми, чем он ждал, темпами в начале года: до 15–20 с 12–17% в предыдущем прогнозе, на 2020 год — до 11–16 с 10–15%. Прогноз на 2021 год регулятор не менял: он все так же ждет роста на 10–15%.

Поход ЦБ против пузырей

ЦБ неоднократно принимал меры по ограничению роста потребительского кредитования. О последней из них стало известно в начале июня: ЦБ введет ограничения для банков на выдачу кредитов с 1 октября. При кредитовании будут учитываться показатель долговой нагрузки (ПДН) и полная стоимость кредита. ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу. Если клиенты будут сообщать о доходе, который не подтверждается документами, то банки будут его учитывать по другим параметрам: в объеме, либо не превышающем подтвержденный документами доход, либо равном среднемесячному доходу в регионе.

Стоит ли бояться роста потребкредитов

О рисках чрезмерного роста потребкредитования неоднократно предупреждал министр экономического развития Максим Орешкин. Это один из основных рисков для российской экономики, способный привести ее к рецессии, заявлял он на Петербургском международном экономическом форуме. Основная часть кредитов приходится на домохозяйства, вынужденные тратить на их обслуживание более 40% своего дохода, настаивал министр. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оспорила его слова: по ее оценке, потребкредитование растет не быстрее ипотечного, поэтому ситуация не критическая.

На высокий уровень закредитованности населения обратил внимание и президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Выплаты по кредитам сегодня составляют существенную часть расходов населения — 40% от зарплаты, привел оценку президент. Он предлагал ЦБ обратить на это внимание и не надувать в экономике пузырей.

Вряд ли этот рост потребкредитования представляет риск для финансовой стабильности, рассуждает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: «Сложно с Набиуллиной не согласиться, что в связи с ростом коэффициентов риска по потребкредитам у банков есть хороший буфер капитала по этим активам». Плохо, что доля предстоящих платежей по кредитам в располагаемых доходах населения растет (сейчас она близка к 10% по сравнению с 8,5% в начале 2018 года, писал ЦБ в обзоре финансовой стабильности), но пока кредиты в целом неплохо обслуживаются, делится наблюдениями Евдокимова: просроченная задолженность в абсолютном выражении остается фактически стабильной с четвертого квартала 2018 года.

Хотя уровень закредитованности может быть значительным для отдельных сегментов розничных заемщиков, но на агрегированном уровне он умеренный, поддерживает Александр Исаков. Косвенно на это указывает высокое качество розничного портфеля, говорит он: «Если мы посмотрим на профиль просрочки по новым выдачам, то он говорит об их высоком качестве».

Татьяна ЛОМСКАЯ