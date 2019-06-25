25.06.2019 10:10 258

Получатели дальневосточного гектара и многодетные семьи в ДФО смогут получить льготную ипотеку.

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья. Об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку", — подчеркнул Юрий Трутнев.

Целевую субсидию на проект в 7,5 миллиарда рублей получит Фонд развития Дальнего Востока. Фонд будет финансировать операторов программы (ипотечное агентство, банк и т.д.) под госгарантии регионов, а уже они будут выдавать кредиты людям, добавил вице-премьер.

Такие меры предусмотрены в рамках поддержки рождаемости в регионе.

"Будем стремиться к ставке для людей около 2 процентов. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном "дальневосточном гектаре ", и многодетных семей", — уточнил он.

Елена БЕРЕЗИНА