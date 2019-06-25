Рубль к уплате НДПИ и перед аукционами ОФЗ отправил доллар ниже 62,5 рубля впервые с августа 2018 года

25.06.2019 11:00 259

Рубль незначительно подрастает утром вторника, при этом обновив в паре с долларом максимум с лета 2018 года, и на его стороне повсеместная слабость американской валюты и надежды на успех встречи глав США и КНР.

Локальной поддержкой выступает уплата ключевых российских налогов — сегодня НДПИ и в пятницу налога на прибыль , а также возможный иностранный интерес к завтрашним аукционам ОФЗ в русле глобальных тенденций спроса на риск.

В фокусе внимания — намеченное сегодня на 20.00 МСК выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Рубль в начале биржевых торгов достиг уровня 62,4975 за доллар впервые 1 августа 2018 года, к 10.40 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,53, и российская валюта набирает 7 копеек от уровней пятничного закрытия.

К евро рубль к 10.40 МСК дорожает на 8 копеек, котировки — вблизи 71,22.

При этом встряхнувшая котировки рубля и ОФЗ в прошлую пятницу санкционная тематика окончательно ушла с рыночных радаров и не учитывается в котировках.

На форексе доллар США торгуется вблизи трехмесячных минимумов в паре с евро и худших уровней с начала года в паре с иеной после того, как ФРС намекнула о возможности снижения ставки даже на половину процентного пункта до конца текущего года.

Сырьевые и развивающиеся валюты получают поддержку и от ожиданий, что предполагаемая в конце недели встреча лидеров США и КНР на саммите G20 приведет к прогрессу в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Но если этого не случится и торговая война расширится, то ФРС будет вынуждена пойти на более агрессивное снижение ставки, что также может сыграть в пользу ЕМ-активов.

Нефть накануне достигла июньских максимумов на фоне сохранения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами, а сейчас баррель Brent торгуется по $64,65 (-0,3%).

Локальной поддержкой рублю также выступают и первая часть сезона дивидендных выплат, что предполагает продажу экспортными корпорациями валютной выручки для пополнения запаса рублевой ликвидности.

"На данный момент поддержку рублю может оказывать вероятное увеличение продаж валютной выручки рядом экспортеров в преддверии дивидендных выплат, однако мы считаем, что уже с июля этот поток может начать компенсироваться частичным переводом рублевых дивидендов в валютные активы нерезидентами, а ближе к концу дивидендного сезона фактор дивидендов может играть против рубля", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

По мнению Георгия Ващенко из компании Фридом Финанс, идея укрепления рубля уже в целом отыграна и при "пробое" вниз отметки 62 за доллар иностранные игроки скорее охотнее будут закрывать прибыльные позиции, чем открывать новые.

"Поэтому существенного укрепления рубля в ближайший месяц не ожидаю", — резюмировал он.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ