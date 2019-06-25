25.06.2019 13:00 221

Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.

В компании пояснили, что такой способ авторизации обеспечивает повышенную безопасность электронной почты, так как формируемый по каждому конкретному запросу пароль невозможно подобрать или угадать. Кроме того, невозможно и использовать и подсмотренный пароль — он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации.

«Зачастую почта является «ключом» ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать», — пояснила вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

В дальнейшем Mail.ru планирует полностью отказаться от использования авторизации с помощью обычных паролей. В то же время сервис планирует ввести новые способы авторизации, в том числе с помощью биометрии (сканирование отпечатков пальцев, определения лица и т.п.) и физических ключей.

«Почта Mail.Ru» является крупнейшим почтовым сервисом в России по размеру аудитории. По данным MediaScope, в апреле этого года (последняя статистика) у нее было 26,9 млн посетителей на десктопах и мобильных устройствах в возрасте 12–64 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Аудитория почтового сервиса от Google составляла 18,8 млн человек, «Яндекса» — 7,3 млн, а Rambler — 2,3 млн человек. Однако в MediaScope оговорились, что их оценка в апреле не учитывает аудиторию «Яндекс.Почты» на десктопах. В феврале аудитория «Яндекс.Почты» на десктопах и мобильных устройствах составила 16,95 млн человек, в то время как у «Почты Mail.Ru» было 26,99 млн, а у Google — 18,06 млн пользователей почтовых сервисов.