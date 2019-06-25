25.06.2019 17:00 215

Банки и прочие кредитные организации будут обязаны при переводах внутри РФ использовать только российскую платежную инфраструктуру. Закон об этом принят в окончательном чтении.

Для кредитных организаций одновременно вводится запрет на передачу информации о таких переводах за рубеж.

Нововведения направлены на обеспечение бесперебойности переводов электронных денежных средств на территории России.

Принятие закона обеспечит большую независимость операторов по переводу электронных денежных средств, в том числе от внешнего воздействия, что позволит бесперебойно осуществлять переводы электронных денежных средств на территории РФ, считает автор документа единоросс Владислав Резник.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования. При этом его действие не будет распространяться на трансграничные переводы.

Татьяна ЗАМАХИНА