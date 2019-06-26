26.06.2019 08:30 188

Проект постановления пленума Верховного суда «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» может поставить предпринимателей под угрозу попасть за решетку даже за неумышленные нарушения. О таких рисках «Опора России» сообщила в своем письме председателю ВС Вячеславу Лебедеву. Согласно позиции объединения, в рекомендациях судам нет четкого определения, что можно квалифицировать как уклонение от уплаты налогов и в каких случаях за это предусмотрена уголовная ответственность. Тем самым расширяется пространство для интерпретации нарушения как преступления, считают предприниматели. Представители ТПП, РСПП, «Деловой России», а также уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова уже поддержали позицию «Опоры». По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, бизнес сопротивляется изменениям, поскольку опасается принудительного вывода из тени. При этом некоторые юристы считают, что в определенной ситуации рекомендации ВС всё же могут привести к ужесточению давления на предпринимателей.

Зыбкая грань

Письмо, с которым ознакомились «Известия», было направлено председателю ВС Вячеславу Лебедеву 19 июня. В документе «Опора России» обращает особое внимание на отсутствие в нынешней версии проекта постановления «достаточного разграничения между налоговым правонарушением и преступлением». По мнению объединения, размытость формулировок чревата усилением давления на бизнес: предприниматели считают, что инициировать уголовное преследование теперь можно будет в том числе и в случаях, когда налоговое законодательство было нарушено без злого умысла или по ошибке.

Если документ будет принят в текущей редакции, есть риск, что изменится и подход к администрированию налогов, считают в «Опоре России». В частности, нарушения Налогового кодекса (НК) смогут квалифицироваться как уголовные преступления, хотя в нынешней практике они, как правило, влекут за собой штраф. В пресс-службе ФНС не смогли оперативно предоставить ответ на запрос «Известий» об отношении к предлагаемым изменениям. Не прокомментировали ситуацию и в Верховном суде.

Основные отечественные бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и представители уполномоченного по правам предпринимателей позицию «Опоры» поддержали.

Грозить уголовной ответственностью сейчас может не каждое нарушение НК, пояснила «Известиям» председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Чтобы возбудить в отношении предпринимателя дело, необходимо доказать умысел в его действиях — например, уклонение от уплаты налогов. Сделать это зачастую довольно сложно. Документ ВС, считает эксперт, упрощает процесс доказательства того, что предприниматель совершил именно преступление, а не просто не уплатил налоги. Так, просрочка уплаты платежей или подачи декларации могут быть квалифицированы как уклонение, поскольку в документе не конкретизируются признаки, по которым суды могут распознавать преступный умысел, отметила она.

Например, в 19-м пункте проекта постановления вводится новое понятие «уклонение от взыскания недоимки», что может позволить признавать совершенные сделки направленными именно на это действие, пояснила Екатерина Авдеева.

По словам члена РСПП, юриста «Пепеляев Групп» Вадима Зарипова, документ усиливает возможности интерпретации неуплаты налогов как преступлений. Например, в первом пункте проекта постановления судам предложено обратить внимание на то, «что общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему».

— Соответственно, в третьем пункте предлагается считать, что уклонение — это действия, направленные на неуплату, а в седьмом — что умысел должен быть направлен на полную или частичную неуплату. Это означает, что в случае, если предприниматель допустил ошибку при исчислении налога или не имеет необходимых средств для уплаты, он может столкнуться с уголовным преследованием, поскольку формально это привело к непоступлению денег в казну, — пояснил «Известиям» Вадим Зарипов. — Хотя фактически бизнесмен мог и не иметь при этом намерения ввести налоговые органы в заблуждение и тем самым избежать уплаты во что бы то ни стало.

Аналогичной точки зрения придерживаются в ТПП и в аппарате Бориса Титова.

Боятся света

Независимые юристы, опрошенные «Известиями», позицию представителей предпринимательского сообщества поддержали лишь частично. Так, риски уголовного преследования при выявлении задолженности перед бюджетом, действительно, могут возрасти, но за неподачу налоговой декларации предпринимателя вряд ли ожидает тюремный срок, уверен партнер Taxology Михаил Успенский. Однако тот факт, что разграничение налоговой и уголовной ответственности в документе не разъяснено, он назвал «негативным сигналом для бизнеса».

— Такая практика может означать двойной прессинг на предпринимателей: параллельно с проверкой бизнесмен должен будет отбиваться еще и от претензий правоохранительных органов, — пояснил эксперт.

Бизнесмены сопротивляются ужесточению требований в том числе и потому, что опасаются насильственного вывода из тени, поскольку доля операций, не попадающих в поле зрения государства достаточно велика, добавила специалист «Экономической экспертной группы» Александра Суслина. При этом, по ее словам, документ ВС действительно увеличивает риски уголовного преследования даже для добросовестных предпринимателей.

Например, бизнесмена могут привлечь к ответственности, если один из его поставщиков уклонялся от уплаты НДС, согласился старший юрист уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей Тузов. В этой сфере у госструктур действительно есть пространство для маневра, что именно можно квалифицировать как мошенничество.

О необходимости декриминализации ряда предпринимательских статей неоднократно высказывался президент Владимир Путин.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ