26.06.2019 09:00 254

Оплата услуг в категории "Штрафы ГИБДД" на портале госуслуг стала выгоднее для держателей карт "Мир". С 24 июня для них отменена комиссия в размере 0,7 процента.

Специальное предложение — первый шаг в реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (минкомсвязь) и Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором платежной системы "Мир" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Оно будет действовать до 23 июня 2020 года.

Оплата без комиссии по карте "Мир" любого банка распространяется на штрафы ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения, а также штрафы администратора Московского парковочного пространства (АМПП), Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), Ространснадзора и Госадмтехнадзора Московской области. Кроме того, новой возможностью могут пользоваться владельцы карты при оплате штрафов за парковку в Белгороде, Калуге, Казани, Красноярске, Перми, Рязани, Твери, Тюмени, Ижевске.

"Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. И отмена комиссии при осуществлении всех платежей — логичный следующий шаг", — отметил замглавы минкомсвязи Максим Паршин.

По его словам, в 2018 году жители страны оплатили через портал госуслуг более 19 миллионов штрафов на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей. "Мы с Национальной системой платежных карт решили начать движение в сторону отмены комиссий с одной из наиболее популярных услуг", — добавил замминистра.

Юлия КРИВОШАПКО

