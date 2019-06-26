26.06.2019 09:20 227

Минфин для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам бумажных налоговых документов. Законопроект об этом уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Речь идет о налоговых уведомлениях и требованиях об уплате налогов (присылается, когда у человека есть недоимка). Подготовленные Минфином поправки подразумевают, что эти документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Исключение предлагается сделать для инвалидов, пенсионеров и жителей отдаленных районов. Остальным, чтобы иметь возможность по-прежнему получать уведомления в бумажном виде (заказным письмом по почте), придется писать заявление.

Налогоплательщики, которые не успели завести личный кабинет на сайте налоговой службы, с 1 июня 2020 года (старт переходного периода) начнут получать вместе с письмами от налоговой регистрационные карты для упрощенного доступа к сервису. Сейчас регистрационная карта выдается лишь при личном визите в налоговую.

На новый порядок планируется перейти к 1 июня 2021 года.

По расчетам Министерства финансов, он позволит экономить на почтовой рассылке не менее 45 миллионов налоговых уведомлений и требований об уплате налогов. В результате, общий объем ежегодно высвобождаемых бюджетных средств за счет реализации изменений может составить 2,7 миллиарда рублей.

В 2018 году объем ассигнований, предусмотренных на подготовку и пересылку почтовых отправлений налоговых органов, превысил четыре миллиарда рублей. Налоговики отправили гражданам 54,3 миллиона бумажных уведомлений и 26,3 миллиона требований об уплате налогов. Тогда пересылка одного заказного письма весом до 20 граммов стоила 54,28 рубля. В 2019 году из-за роста тарифов она обойдется уже в 60 рублей, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

По расчетам Минфина, отказ от почтовой рассылки налоговых документов позволит ежегодно экономить 2,7 миллиарда рублей

"Отказ от бумажных уведомлений об уплате налогов и иных платежей назрел давно — это общемировая практика, — отмечает Наталья Бокова, эксперт СКБ Контур. — В России цифровизация уже активно внедряется в отношении юридических лиц. Теперь в нее вовлекают граждан".

По мнению Боковой, от налоговой службы на первом этапе потребуется масштабная разъяснительная работа. Наверняка проявятся спорные моменты. Не исключены просрочки платежей из-за ожидания бумажного налогового уведомления. "Налоговикам придется действовать на опережение, чтобы предупредить появление подобных ситуаций", — указывает эксперт.

Кстати, законопроект четко прописывает, что считается датой получения налогового уведомления налогоплательщиком. Если документ отправлен в электронной форме — это день, следующий за днем размещения уведомления в личном кабинете. Если речь о бумажном формате, то это шестой день со дня отправки заказного письма. Это важно, поскольку от четкости определения даты получения налогового уведомления зависит, будет ли начислена пеня за просрочку уплаты налога или нет.

"Важно, что налогоплательщикам все-таки оставят право получать под расписку бумажные налоговые уведомления в любой налоговой инспекции либо через многофункциональный центр. В законопроекте оговорены сроки: не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом соответствующего заявления", — добавляет Людмила Бокова.

2,1 миллиарда рублей Минфин предлагает выделить налоговой службе на подготовку к новому формату рассылки документов

Федеральной налоговой службе с учетом предполагаемого троекратного увеличения числа пользователей личного кабинета физлиц нужно будет увеличить его мощность. Для этого Минфин предлагает выделить ведомству дополнительно 2,1 миллиарда рублей. Эти средства будут использованы на закупку нового и модернизацию существующего оборудования. В том числе того, которое будет использоваться для печати налоговых уведомлений во время переходного периода.

Юлия КРИВОШАПКО

