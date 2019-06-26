26.06.2019 09:30 201

Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов. Об этом РБК рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. До конца 2019 года банк должен разработать концепцию таких офисов, после чего начнется их пилотирование, пояснил Верхошинский. У других банков офисов без паспортов пока нет.

«Как только мы сочтем, что готовы, то и начнем масштабирование. Я надеюсь, что не менее 20% наших отделений из всех 400 к концу 2021 года будут переведены в новый формат», — сказал он.

Для идентификации клиентов будут использоваться смарфтон и биометрия. При совершении операции в отделении клиенту на телефон придет уведомление, которое нужно открыть с помощью биометрии лица или отпечатка пальца (Face ID или Touch ID), чтобы подтвердить свою личность, объясняет Верхошинский: дальше электронная версия договора придет клиенту в мобильное приложение. Стоимость внедрения таких отделений называть пока преждевременно, говорит он.

Отказ от идентификации по бумажному документу ускорит работу, но незначительно, считает старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. По ее мнению, банки получат гораздо больший эффект от внедрения удаленной идентификации и обслуживания без посещения отделений, так как это не только сократит операционные расходы, но и значительно улучшит клиентский опыт.

Экономия от перехода на новый формат офисов в долгосрочном периоде будет существенной, не согласен управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. «Поэтому по итогам реализации стратегии-2021 банк, вероятнее всего, будет продолжать переформатировать свои отделения под новый формат обслуживания», — подчеркнул он.

Банки и биометрия

Российские банки начинают собирать данные клиентов в рамках Единой биометрической системы, разработанной ЦБ. Часть кредитных организаций использует биометрию в отделениях. Например, тот же Альфа-банк первым из российских банков в прошлом году начал идентифицировать VIP-клиентов по рисунку вен на ладони, а Почта Банк использует идентификацию клиентов по лицу как дополнительную проверку.

ЦБ также на законодательном уровне обязал банки обеспечить прием биометрических данных клиентов для их удаленного обслуживания.

Евгения ЧЕРНЫШОВА