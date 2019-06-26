26.06.2019 09:40 315

Как стало известно "Ъ-Юг", бывший руководитель обанкротившегося Капиталбанка (Ростов) Сергей Осипов обратился в суд с заявлением о подделке его подписи под договором о продаже принадлежавших банку акций компании AB Agrowill Group. Эта сделка, как считают в Агентстве по страхованию вкладов, нанесла Капиталбанку ущерб в размере 95 млн руб., в связи с чем господину Осипову предъявлены финансовые претензии на такую сумму. Признание непричастности руководителя банка к спорной сделке позволит избавиться от них, рассчитывает его адвокат.

Бывший председатель правления Капиталбанка Сергей Осипов обратился в Ростовский арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательств (информация об этом опубликована в картотеке суда). Заявление подано в рамках дела о банкротстве кредитной организации, речь в нем идет о договоре купли-продажи акций компании AB Agrowill Group. Сергей Осипов заявил, что не участвовал в заключении этого договора, а его подпись под ним поддельная. Как писал "Ъ-Юг", Агентство по страхованию вкладов (АСВ, реализует процедуру банкротства Капиталбанка) считает, что в результате этой сделки банк понес ущерб в размере 95 млн руб.

Факт фальсификации подписи подтвержден почерковедческой экспертизой, сказал "Ъ-Юг" представляющий интересы Сергея Осипова адвокат Дмитрий Конов. По его словам, независимая экспертиза была проведена по его заказу. Теперь защита господина Осипова будет ходатайствовать о назначении экспертизы в рамках арбитражного судопроизводства.

Дмитрий Конов также отметил, что спорная сделка была заключена в Ростове в декабре 2015 года, а Сергей Осипов в это время находился в медицинском учреждении в Москве. Кто мог подделать подпись председателя правления банка под договором, адвокат сказать затруднился.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», суд удовлетворит ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. Он также отмечает, что на практике в таких случаях судья обычно выносит решение исходя из выводов эксперта.

Напомним, АСВ хочет привлечь Сергея Осипова и еще двоих топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами на 1,6 млрд руб. АСВ подало в арбитраж соответствующее ходатайство в рамках дела о банкротстве кредитной организации. В агентстве считают, что работники банка своими действиями якобы способствовали существенному ухудшению финансового состояния Капиталбанка и доведению его до банкротства.

Требование АСВ о привлечении топ-менеджеров Капиталбанка к субсидиарной ответственности арбитражный суд рассмотрит 12 августа.

Сергей Осипов возглавлял ПАО «АКБ "Капиталбанк"» с февраля 2015 года по январь 2016-го.

Сейчас его судят в Ленинском райсуде Ростова по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, банкир якобы способствовал выдаче пяти необеспеченных кредитов, чем причинил банку более 700 млн руб. ущерба. Сергей Осипов вины не признает. Судебный процесс сейчас на стадии слушания показаний свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на четверг.

Капиталбанк был учрежден в 1993 году, его центральный офис был расположен в Ростове-на-Дону, также он имел отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Воронеже, Волгограде, Брянске, Калуге и Орле. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у Капиталбанка лицензию, после чего Арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

Вадим ВОДОЛАЗОВ