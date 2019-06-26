26.06.2019 10:10 292

Группа сенаторов предложила отменить НДС на покупку золота в слитках с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. «В настоящее время в условиях сложившейся экономической ситуации возникла необходимость создания альтернативного доллару США средства накопления населения и привлекательного инструмента инвестирования в российскую экономику», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта утверждают, что спросу населения на золото в слитках мешает НДС, который нужно уплатить при его покупке. При обратной продаже банку инвестор не получает НДС. Такая схема делает инвестиции в золотые слитки непривлекательными. Для подтверждения своей мысли сенаторы приводят статистику: в 2017 году в России было произведено 307 т золота, частные инвесторы купили только 4 т, в Китае же при производстве 453,5 т частный инвестиционный спрос составил 280 т. Похожим образом ведут себя и ювелиры, предпочитающие покупать золотой лом, который не облагается НДС. Отмена НДС приведет к росту спроса до 50 т в год.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что источником спроса на золото станут сбережения граждан, которые они хранят под матрасами, — авторы пишут, что они оцениваются в 4 трлн рублей. Бюджет получит более 19 млрд рублей в качестве налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, не говоря уж о росте поступлений от налога на доходы физических лиц и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, говорится в тексте документа.

Идея отменить НДС на золото в слитках не нова, но на этот раз все серьезно, у закона высокие шансы быть принятым, говорит собеседник Forbes в Минфине.

В России вложения в золото действительно не очень популярны, в том числе, и из-за налога, отмечает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. Отмена НДС должна привлечь новые деньги в этот инструмент: «На фоне роста цен на золото и покупок Банком России задуматься о покупке может и более широкий круг розничных инвесторов», — полагает он.

«Золотые слитки легче подделать, чем монеты, к тому же они неликвидны, так что спрос на них будет только у олигархов — под золотыми унитазами складировать», — возражает директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Как инвестиционный инструмент золото за 120 лет едва отбило инфляцию в США, отмечает он.

На рынке существуют альтернативы покупке золотых слитков, в первую очередь, обезличенные металлические счета. «По таким счетам высокие комиссии, они могут достигать 5% за внесение средств и 10% — за снятие. «На эти счета не распространяется гарантия, фиксированная доходность по ним близка к нулю, а доход облагается НДФЛ», — говорит Потапов. Та же группа сенаторов внесла законопроект, освобождающий доходы от обезличенных металлических счетов от НДФЛ. Речь идет только о доходах от роста стоимости инвестиций, если средства на таком счете хранились три года и более. Проценты по нему будут облагаться НДФЛ в любом случае, говорится в пояснительной записке. Также авторы пакета законопроектов предлагают распространить действие системы страхования вкладов на обезличенные металлические счета.

Цель этой меры — заставить граждан отнести в банки накопления из «матрасов». Их объем в этом законопроекте оценивается уже в 6,3 трлн рублей, что отличается от цифры в 4 трлн рублей, указанной в законопроекте об освобождении от НДС покупки золотых слитков. «В настоящее время объем средств граждан на обезличенных металлических счетах оценивается на уровне 100-150 млрд рублей, то есть составляет лишь 1,6-2,4% от общей величины вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах. Кроме того, накопления населения по состоянию на начало 2019 года в наличной форме составляют 6 315 млрд рублей», сказано в пояснительной записке.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

