26.06.2019 11:00 219

Рубль малоподвижен утром среды на фоне баланса внешних факторов — подорожавшая до майских пиков нефть компенсируется попытками доллара восстановиться с недавних трехмесячных минимумов.

Фактором поддержки рубля остаются рыночные ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, что удешевит фондирование в долларе и евро высокодоходных операций с ЕМ-активами.

Негативным же фактором в ближайшей перспективе может выступать сезонность: сужение во второй половине лета профицита текущего счета РФ, а также обратная конвертация нерезидентами полученных рублевых дивидендов.

В фокусе внимания переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии, которые должны состояться в конце текущей недели.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 62,83, и российская валюта набирает 1 копейку от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль к 10.15 МСК дорожает на 4 копейки, котировки — вблизи 71,39.

На форексе доллар США ушел с трехмесячных минимумов на фоне пересмотра рынками наиболее агрессивных ожиданий смягчения политики ФРС, вплоть до полупроцентного снижения ставки уже в июле, и сейчас он торгуется к евро по $1,1360 против $1,1412 — вчерашнего худшего значения впервые с 21 марта.

Баррель Brent растет на 1,7% с начала дня и оценивается в $66,15, что немного ниже июньского максимума $66,25, достигнутого сегодня же после данных Американского института нефти о резком снижении запасов в США на прошлой неделе, а также на фоне внешнеполитического конфликта между США и Ираном, грозящего перерасти в военный.

Владимир АБРАМОВ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА