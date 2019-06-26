26.06.2019 10:30 257

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Там уточнили, что Панов будет курировать развитие сырьевых активов, в частности их развитие на стадии геологоразведки. В банке подчеркнули, что на счету у Панова «существенный опыт в реализации крупных инвестпроектов в этой сфере» в «Газпроме», «Норникеле» и в «Росгеологии».

Панова отправили в отставку с поста главы «Росгеологии» в конце марта этого года после скандала с его заместителем Русланом Горрингом, которого также уволили. Это произошло из-за видеозаписи на сервере Twitch, где он во время компьютерной игры нецензурно выражался и рассказывал о своих интимных отношениях с подчиненными, а также других вещах, которые связаны с его работой, в частности о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном. После попадания записи игры заместителя Панова в Сеть глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился провести проверку в «Росгеологии» и в ее топ-менеджменте.

Новым главой «Росгеологии» Минприроды назначило бывшего замминистра экономического развития, экс-главу ВЭБа Сергея Горькова.

Анна ТРУНИНА