26.06.2019 13:00 185

Многодетные семьи, взявшие ипотеку, получат компенсацию на выплату кредита. Такой закон одобрил в среду на пленарном заседании Совет Федерации.

Согласно документу, семьи ипотечников, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети, смогут получить до 450 тысяч рублей на погашение кредита.

Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование кредитом.

Право на такую компенсацию имеют только граждане РФ. Помощь предоставляется однократно в отношении лишь одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после получения компенсации. При определении права на такую помощь не будут учитываться дети с иностранным гражданством, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или было отменено усыновление.

Закон подготовлен во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в целях улучшения их жилищных условий.

Правительство РФ определит порядок реализации этих мер господдержки, включая порядок обращения граждан за их предоставлением и необходимый перечень документов. Агентом кабмина будет выступать АО "Дом.РФ".

Галина МИСЛИВСКАЯ